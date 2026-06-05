水族館の達人とSKE48鎌田菜月が共著！『水族館のひみつ』発売記念イベントも

SKE48の鎌田菜月さんが、水族館の達人・下村実氏と共著で児童書『水族館のひみつ』を刊行。水族館の裏側や生き物の秘密を紹介し、発売記念イベントも開催される。

水族館 が大好きな人なら、一度は訪れたことがあるかもしれない海遊館やすみだ 水族館 。 これらの 水族館 の立ち上げや運営に携わり、京都 水族館 では館長を務めた 水族館 の達人、 下村実 氏との共著で、 水族館 がもっと好きになる発見をまとめた 児童書 『 水族館 のひみつ』が刊行されました。

著者は、アイドルグループSKE48のメンバーであり、水族館好きとしても知られる鎌田菜月さん。 自ら下村氏に直接取材し、この本を作り上げたそうです。 本書の表紙は、下村氏が園長を務める日本モンキーセンターの飼育員である阿野隆平氏によるイラストが全面に配され、水族館を訪れたときのような楽しさが感じられるデザインになっています。 鎌田さんは「ページをパラパラとめくっても楽しい内容になっている本書ですが、それはこのイラストのおかげでもあります。

個性が光る水族たちを日本モンキーセンター飼育員の阿野さんが、魅力たっぷりに描いてくださいました」とコメント。 帯には鎌田さんからのメッセージも掲載され、読者への期待が高まります。 書籍の内容は、水族館の裏側や生き物たちの秘密、飼育員の仕事など、水族館をより深く楽しむための情報が満載。 下村氏の豊富な経験と知識に基づく解説は、子どもから大人まで楽しめるものとなっています。

鎌田さん自身も水族館を訪れるたびに新しい発見があるといい、その魅力を存分に詰め込んだ一冊です。 さらに、この本の発売を記念して、東名阪の書店でお渡し会やパネル展が開催されることも決定しました。 お渡し会は6月28日にジュンク堂書店名古屋店、7月18日にTSUTAYA EBISUBASHI、7月19日にmagmabooksの3会場で行われます。 パネル展は上記3店舗に加えて丸善名古屋本店でも開催され、パネルに印刷された二次元コードを読み込むと、鎌田さんのミニトークを楽しめるという特典も。

さらに、鎌田さんの直筆サイン入り複製パネルの抽選プレゼントキャンペーンも実施されるため、ファンにはたまらない企画となっています。 鎌田さんは「表紙には可愛らしくペンライトカラーの服を着せてもらった私もいます。 そして書籍の発売を記念して、東名阪の書店でお渡し会を開催させていただくことになりました。 私にとって宝物の一冊を、直接皆さんに受け取っていただける日を楽しみにしています！

夏休みのお出かけ前の一冊としても、とてもおすすめです」と期待を込めてコメントしています。 水族館好きならもちろん、まだ行ったことがない人も、この本を読めばきっと水族館に行きたくなるはず。 子どもと一緒に読んで、夏休みの計画を立てるのもいいですね。 『水族館のひみつ』は、全国の書店やオンラインで購入可能です。 この機会に、水族館の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか





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