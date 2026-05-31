水族館の生き物の熱中症対策、サンシャイン水族館が本格化

サンシャイン水族館は、猛暑日が続く中で動物の熱中症予防に注力している。動物福祉の観点と改正労働安全衛生規則を踏まえ、生き物と飼育スタッフ双方への対策を強化。例年より早い5月から準備を進め、屋外エリア「マリンガーデン」ではペンギンやアシカなどへの対策として日除けの拡大や扇風機の設置を行っている。生き物の観察ポイントとして、ペンギンのケップの色変化や呼吸の仕方に注意喚起。

水族館 に展示されている生き物たちも、人間と同じように 熱中症 のリスクにさらされることがある。 気温が上昇すると、元気がなくなったり、食欲が減退したり、血色が悪くなったり、脱水症状を呈したりするなど、暑さによる体調不良が懸念される。

サンシャイン水族館の飼育スタッフは、こうしたわずかな変化にも細心の注意を払い、種族ごとに適した対策を組み合わせて、快適な飼育環境の維持に努めている。 同水族館では、例年、屋外エリア「マリンガーデン」において、ペンギンやアシカ、ペリカンなどの熱中症対策を実施してきたが、今年は特に「酷暑日」（最高気温40℃以上の日）という名称が定められたこともあり、さらなる対策の強化に踏み切った。

水族館は公式に、「当館では、動物福祉の観点や2025年に施行された改正労働安全衛生規則に伴う熱中症対策義務化などの社会的変化を受け、これまで重視してきた生き物への暑さ対策をさらに強化するとともに、屋外で作業をする飼育スタッフへの熱中症対策を徹底していきます」との方針を示している。 具体的な対策として、まずペンギンに注目すると、その生態に由来する熱中症リスクがある。 通常、ペンギンは海水に漬けたエサの魚から水分や塩分を摂取しているが、暑さで十分な水分補給ができなくなると脱水症状に陥りやすい。

また、観察ポイントとして、目の上の部分がピンク色のケープペンギン（フンボルトペンギンなど）の場合、そのケップの色が赤く変化していたり、口を開けて大きく呼吸している様子が見られたりするときは、熱中症の前兆である可能性が高い。 サンシャイン水族館では、こうした兆候を早期に発見し、適切な対処を行うためにスタッフの訓練と観察を強化している。 今年の対策は例年よりも早期に開始された。 例年は暑い日が増えてくる6月から対策を開始するところ、今年は5月上旬から日除けの設置などを先行して実施。

屋外エリア「マリンガーデン」にある「天空のペンギン」水槽の巣箱がある陸地部分では、飼育スタッフ用とペンギン用の両方に扇風機を設置し、日除けの範囲を広げるなど、昨年よりも一段と手厚い対応を取っている。 これらの取り組みは、気候変動による猛暑化が進む中、動物の福祉を守りながら、同時に飼育現場で働くスタッフの健康管理も徹底するという、総合的なリスク回避の一環である。 今後も、天候や個体の状態に応じて柔軟に対策を見直しながら、安全で快適な展示環境を維持していく方針だ





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