日本テレビの“朝の顔”水卜麻美アナが、木曜の朝にひそかな楽しみを見つけている。朝の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」のエンディングで、続く「ZIP！」…

日本テレビの“朝の顔”水卜麻美アナが、木曜の朝にひそかな楽しみを見つけている。 朝の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」のエンディングで、続く「ZIP！ 」と交わすリレートークでのひとコマだ。

水卜アナのツボを刺激してやまないのが、今年入社したばかりの新人・村上彩人アナが吹き鳴らす「ほら貝」である。11月26日の放送では、ついにネットのAIにまで認知されたという事実が明かされ、朝からスタジオの空気を和ませたのだった。 ネットのAI検索でも公認！

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「ほら貝ニキ」の浸透ぶりに水卜アナもニヤリ この日のリレートークは、水卜アナの「期待しておりましたよ」という待ちきれない様子の一声から始まった。 「Oha！4」の木曜キャスター・河出奈都美アナが、「どれぐらい浸透してるんだろうと思って、『Oha！4』『ほら貝』で検索したんです」と切り出すと、検索結果のAI要約に「村上アナウンサーは『ほら貝ニキ』として親しまれている」と出てきたことを報告した。 これには水卜アナも「え～、認知されてるじゃないの、村上さん！ 」と目を丸くし、なんともうれしそうな顔を見せる。