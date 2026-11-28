日本テレビの水卜麻美アナがポッドキャストで自身のリアルな病院通いについて告白した。人間ドックだけでなく眼科や歯科、皮膚科など複数のクリニックに通い、胃と大腸の内視鏡検査も自発的に受けるなど、徹底した体調管理を行っていることを明かした。

日本テレビ の「朝の顔」を務める 水卜麻美 アナが、11月27日配信のポッドキャスト番組『 水卜麻美 のしごとじゃないラジオ』で、自身のリアルな病院通いについて告白した。 早朝からの生放送に管理職業務、さらには豪快な食べっぷりも相まって、視聴者やメディアから何かと体調を案じられがちな水卜アナ。

だが今回のトークを聞く限り、周囲がヤキモキする以上に、本人は自らの体にかなりシビアに気を配っているようだ。

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「一番恥ずかしい所を見られた」内視鏡検査で見せた『ZIP! 』の顔の意外な素顔 番組では、寝違えたことを周囲から心配されたという話から「私、結構健康には気を使っておりまして」と切り出した。 会社の規定で毎年受ける人間ドックだけでなく、眼科や歯科、皮膚科などあちこちのクリニックに足を運んでおり、「年々病院の数が増えているんじゃないかというくらい」と苦笑いする。