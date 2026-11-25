日本テレビの水卜麻美アナウンサーが朝番組に生出演し、寒い朝でも元気に出演できる理由を明かした。彼女は起床時に掛け布団を蹴り飛ばし、二度と戻れないようにしているという徹底した自制心と不退転の決意を語った。

日本テレビ の 水卜麻美 アナ（38）が22日早朝の「Oha！4 NEWS LIVE」（同局系）に生出演し、毎朝繰り返す不退転の決意を明かした。 寒い日が続く中、それでも元気な笑顔を見せる水卜アナの心意気が伝わってくるようだ。

「Oha！4」で河出アナと掛け合い 「ZIP！ 」（同局系）の総合司会を務める水卜アナは、直前の時間帯に放送されている「Oha！4」のエンディングに出演。

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「ZIP！ 」のスタジオと中継でつないで登場した水卜アナは、木曜パーソナリティーの河出奈都美アナとのかけあいに臨んだ。 ひとしきりあいさつを済ませた後、河出アナから「水卜さん、きょうも寒いですね～。 布団から出るの大変じゃなかったですか」と問われた水卜アナ。

きりりとした表情になると、「なんか、もうね、大丈夫になったの」ときっぱり言い切った。 これには河出アナも「大丈夫になったんですか！ 」と驚くくと、水卜アナの口から驚愕の事実が語られたのだ。

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「最近はね、掛け布団を蹴り飛ばして、もう二度と戻れないようにしてから、出てるんだ」 まさに不退転の決意で布団を蹴り飛ばしているということだ。 これぞ早起きの極意といっても過言ではない。 河出アナも「自分を律してるんですね」と感心しきり。 とはいえ「寒くてもう一歩も動きたくない、誰かに任せたいみたいな気持ちもあるんですよ」とも。

ここから、この日の「Oha！4」の最後のニュース「いってらっしゃいTOPICS」へのつなげていく。