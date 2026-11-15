水卜麻美が安村直樹に七五三写真公開を直撃 朝生での癒やしトーク

日本テレビアナウンサー水卜麻美が、後輩安村直樹の七五三写真を「ZIP!」向けに直撃取材することを要求。朝の生放送での掛け合いが話題を集めている。

日本テレビ のアナウンサーである 水卜麻美 が、16日に放送された朝の生情報番組において、後輩アナウンサーに対して「かわいい」という言葉を繰り返す愛嬌を見せた。この出来事は、自身のレギュラー番組から後輩の番組へとバトンを渡す数十秒間のリレートークの場面で行われたものである。相手となったのは、水卜より2年後輩に位置する 安村直樹 アナウンサーである。

毎朝「朝の顔」として番組を担う水卜にとって、重圧と戦いながら過ごしている日常の中で、この数分間の会話はかけがえのない癒やしの時間となっている。緊張感のある朝の生放送という環境において、同僚との気さくで親密な掛け合いが、水卜自身にとって精神的な安定剤として機能している様子が伺える。

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安村アナの七五三記憶と水卜の直撃質問

16日のリレートークにおけるテーマは、子供時代の思い出の一つである「七五三」であった。安村アナウンサーから過去のエピソードについて質問を投げかけられた水卜麻美は、自身の記憶が曖昧であることを明かした。水卜は「恥ずかしいんですけど、子供のころの記憶が一切ないんです」と告白し、子供の頃の写真を見たことがないかのような反応を示した。しかし、その直後に話題を安村へ振り返らせ、自身の興味を向けさせた。

水卜麻美は、安村アナウンサーの七五三の姿が絶対に可愛いだろうと断言し、安村が覚えているかどうかを確認した。安村アナウンサーは、自分が子供の頃に「ちびっこ相撲」に熱中していた「渋谷の横綱」と呼ばれていた時代を振り返り、両親がきれいに着飾らせてくれたと当時の様子を説明した。このエピソードを聞き、水卜は容赦なく「うわ、かわいいんじゃない！ ちとせあめの爆食いしてたんじゃないの？」と推測を飛ばした。

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写真公開の猛プッシュと職権乱用ギリギリの要求

安村アナウンサーが「なんでも爆食いしちゃうからね」と白旗を揚げると、水卜麻美はさらに熱を込めて「かわいい」と連呼した。水卜は、後輩の可愛らしい反応に嬉しさを隠せず、ついには具体的な行動を要求するに至った。水卜は「よかったら来週、写真見せてくれない？ ZIP！から取り寄せてください」と述べ、自身の番組で写真を取り上げる意向を示した。

この要求は、番組MCとしての職権を行使して後輩に写真提供を促す、職権乱用にギリギリのところにある猛プッシュとして受け止められた。安村アナウンサーは「検討だけしますね」と返答したが、水卜麻美はニヤニヤが止まらない様子を見せ、このやり取りに楽しんでいる姿を映し出した。視聴者や同僚から見て、水卜のこの積極的な姿勢は、彼女の親しみやすさを際立たせる一因となっている。

ハロウィーン奇襲や中尊寺訪問のエピソード

水卜麻美にとって安村直樹アナウンサーは、愛すべき後輩であり、日々の精神的な支えとなっている。10月のハロウィーン時期には、水卜のムチャぶりを受けた安村が手作りの「おにぎりおばけ」姿で番組に奇襲をかけ、水卜はホラーヒロインさながらの悲鳴を上げて応戦した経験がある。このように、水卜は後輩の仕掛けにノリノリで参加し、番組の雰囲気を盛り上げる役割も果たしている。

また、11月初旬には、水卜がプライベートで訪れた中尊寺の急坂について、心の中で「聞いてないよ」と愚痴をこぼした。安村アナウンサーはそれを大笑いで受け止め、水卜はそれを「かわいいね」とデレデレに愛でる一幕もあった。こうしたプライベートな話題や愚痴を共有できる関係性は、水卜が安村を「精神安定剤」と呼ぶ理由であり、単なる仕事仲間以上の信頼関係が存在することを示している。

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朝の重圧を笑顔で乗り越えるかけがえのない時間

日本テレビの看板番組の総合司会として、水卜麻美は毎朝カメラの前に立ち続けている。どんな剛速球の質問を投げかけられても、笑顔を絶やさず気の利いた返しで受け止める水卜だが、その裏側には日々accumulatedされる重圧がある。そんな中で、気心知れた後輩との2分ほどのリレートークは、今日1日を笑顔で乗り切るためのかけがえのない息抜きタイムとなっている。

この数十秒間の時間は、水卜にとって朝の番組を続けるためのエネルギーチャージの場であると考えることができる。次週、水卜の指令通り「渋谷の横綱」時代の七五三写真が公開されるかどうかは注目されるが、それ以前にこのトークのやり取り自体が、視聴者に癒やしと楽しさを提供していることは間違いない。水卜と安村のこの絶妙なバランスの取れた関係性は、今後の番組展開においても重要な要素となりそうだ。