日本テレビの『ZIP!』で、水卜麻美アナウンサーが世界的権威の柳沢正史教授に対し、毎日悪夢を見る悩みや3時間という長時間の昼寝の現状を暴露した。専門家からは睡眠不足の疑いが指摘され、毎朝の起床に強いプレッシャーを感じている本音が明かされた。

日本テレビの“朝の顔”として、いつも弾けるような笑顔を見せている 水卜麻美 アナ。 だが、その裏ではギリギリの精神状態で日々の生放送を乗り切っているのかもしれない。11月23日放送の「ZIP！

」で彼女の口から飛び出したのは、心身の限界を思わせるようなガチの「睡眠の悩み」だった。 毎日悪夢を見るんですけど…」世界的権威にぶつけたガチ相談 この日は、睡眠研究の世界的権威で、医学分野の「ノーベル賞の登竜門」とも呼ばれるラスカー賞を受賞した筑波大の柳沢正史教授を招いて、「睡眠」を特集。 専門的な解説が続くなか、水卜アナが番組終盤で食い気味にぶつけたのは、「毎日、悪夢みるんですけど……なんでですか」という深刻すぎる悩みだった。 あまりに切実なトーンに周囲がドギマギするなか、柳沢教授は「悪夢を見ること自体は悪いことではない。

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嫌なことの予行演習をしてストレス耐性がつくという学説もある」とフォロー。 すると水卜アナは「はぁ、よかったです！ 」と顔をほころばせ、カメラを忘れたかのように深々と頭を下げたのだ。 毎日悪夢を見るのも気がかりだが、さらにザワつかせたのは彼女の「昼寝」の実態である。

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「もはや昼寝じゃない」3時間爆睡の自白と寝坊への恐怖 午後の早い時間帯に15〜20分程度の「パワーナップ（短い昼寝）」をとるのは効果的だと語る柳沢教授に対し、すがるような目つきで「何分ならいいですか？ 」と尋ねていた水卜アナ。 しかし「20分以内」と宣告されるやいなや、「そっか……」と露骨に肩を落とし、「（昼寝を）3時間しちゃうんですよ」と力なく自白したのだ。 すかさずコーナーを進行していた北脇太基アナから「寝すぎじゃないですか」とツッコまれ、柳沢教授からも「もはや昼寝じゃない。

相当睡眠が足りてないということです」とバッサリ。 さらに、起きる直前までアラームを何度も鳴らす「スヌーズ合戦」をたしなめられると、「起きられなかったらって、怖いんだよね」と、毎朝プレッシャーと戦う生々しい本音までこぼしていた。