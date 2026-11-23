TBSアナウンサーの水卜麻美氏が番組で結膜下出血であることを明かしました。掻きすぎが原因で血管を傷つけたとして、回復の見通しと視聴者への感謝を述べています。

TBSアナウンサー の 水卜麻美 氏（35）が、出演する番組において目の健康問題について公開の場で発言し、視聴者に安心を与える内容となりました。水卜氏はパーソナリティーの ナイツ塙 宣之氏から「目、大丈夫ですか？」と心配される問いかけに対し、自身の症状を具体的に説明しました。

結膜下出血の原因と自覚症状

水卜アナウンサーは「そうなんです。結膜下出血というのになってしまいまして」と直接病名を明かしました。症状の発端について、「目の横がかゆかったので薬指でちょっとかいたら、血管を傷つけてしまったみたいで」と明かしました。その結果、出血して「ブワーって」出た状態となったと振り返り、突発的な出来事だったことを示唆しました。

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状況の説明では、「友達とご飯食べてて、急に『どうしたの？目』って言われて」と語りました。その後、鏡を見た瞬間に「目の膜の下に血液がたまってるような状態」であること自覚したと述べました。水卜氏は自覚症状について、「痛みも違和感もなく」と強調し、視覚的な変化のみが発生したことを伝えています。この状態について、「見た目的に血がにじんでしまって」と表現し、外見に影響を与えたことを認めています。

視聴者からの心配への返信と対応

水卜アナウンサーは、ファンや視聴者からの反応にも言及し、「視聴者の方からも心配のメールだったりご連絡をいただいて、失礼しました」と謝罪の意を示しました。しかし、健康上の重大な問題ではないことを強調し、「全くもって問題ありませんので、ご安心いただければ」と呼びかけました。これは、メディアを通じて誤解や過度な懸念を広げないための丁寧な配慮と見られます。

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番組内では、傷ついた目を目立たなくするための対策も語られました。水卜アナウンサーは「初日ちょっと前髪で隠し気味にしたんです」と回想し、外見を気にした日々の努力を明かしました。この対応に対し、友人からは「心配のメールかなと思って開いたら、『今日なんかすごく目が潤んでたから、何の目薬使ってるの？』って連絡があった」と笑いを誘うエピソードを披露しました。さらに「『アイケアどうしてるの？』って」と聞かれ、「逆に褒められました」と笑いながら振り返り、周囲からは丁寧なケアをしていると評価されていたことが伝わります。

回復の見通しと今後の活動

水卜アナウンサーは、現在の体の回復プロセスについても詳しく説明しました。「一生懸命体が血液を吸収してくれていて」と語った通り、自然治癒力が働いている状況です。具体的な完治の時期については、「来週の月曜日にはおそらくまあまあきれいな瞳で出られるかと思いますので」との見通しを示しました。これにより、数日後の出演予定や外見への影響がなくなる時期が明確になりました。

水卜麻美氏のこの発言は、芸能界やメディア業界におけるアナウンサーの健康管理への関心を高めるきっかけとなりました。結膜下出血は目に見えて出血しているように見えますが、多くの場合、強い摩擦や圧力により結膜の血管が破裂することで発生し、数日から2週間で吸収されて治るとされています。水卜アナウンサーのケースも、薬指での強いかきすぎという日常的な動作が引き金となった可能性が高く、視覚的なインパクトの割に重篤な後遺症を残さないケースであることが専門的な知見と一致しています。この情報を契機に、目の痒みを感じた際の適切な対処法や、過度な摩擦を避けることの重要性が再認識されることを期待しています。