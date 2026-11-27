Amazonのブラックフライデー先行セールにて、REDMAGICのゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11S Pro」がセール価格で販売されている。通常価格17万2800円のところ、8％オフとなる15万8976円！

REDMAGIC 11S Pro【日本公式代理店】ゲーミングスマホ SIMフリー Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン 水冷ファン内蔵 フルフラットデザイン 144Hz AMOLED 6.85インチ 7500mAh 80W急速充電 ワイヤレス充電 IPX8防水 おサイフケータイ対応 スマートフォン 16GB+512GB シルバー 対象となるのはメモリー16GB、ストレージ512GBのモデル。

Nightfreeze（黒スケルトン）モデルは通常価格17万2800円のところ、約10%オフの15万5520円で、Subzero（シルバー）モデルなら、約11%オフの15万4108円で購入できる。

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REDMAGIC 11S Pro【日本公式代理店】ゲーミングスマホ SIMフリー Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン 水冷ファン内蔵 フルフラットデザイン 144Hz AMOLED 6.85インチ 7500mAh 80W急速充電 ワイヤレス充電 IPX8防水 おサイフケータイ対応 スマートフォン 16GB+512GB シルバー【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応