気象庁、防災気象情報を5段階レベル制に統一 28日から運用開始

気象庁は大雨や土砂災害に関する防災気象情報を統一し、5段階のレベル表示を導入する。2023年10月28日から運用が始まり、レベルに応じた行動が直感的に理解できるようになる。河川氾濫と内水氾濫の情報整理、土砂災害警戒情報の名称変更、発表基準の変更など、内容は大幅に整理された。専門家は時系列予測情報など周辺情報にも注意を促す。

気象庁 は28日から、大雨による河川の氾濫や 土砂災害 などへの警戒を呼びかける 防災気象情報 を大幅に変更する。 従来は災害種別ごとに別々だった情報が統一化され、注意報や警報の名称に5段階のレベルが付与される。

これにより、発表時にとるべき行動が直感的に分かりやすくなる。 ただし、警報発表から災害発生までの避難時間が短くなる情報もあり、注意が必要だ。 新しい情報体系は以下の5段階で構成される。 事前に災害への心構えを高める「早期注意情報」（レベル1）▽避難行動を確認する「注意報」（レベル2）▽避難に時間を要する人は早めに避難し、準備を促す「警報」（レベル3）▽危険な場所から全員避難を求める「危険警報」（レベル4）▽命の危険が迫り直ちに安全確保する必要がある「特別警報」（レベル5）。

背景には、防災気象情報の数が増え、種別ごとに名称が異なるなど複雑化していたことがある。 例えば、増水した河川の水があふれる氾濫と別に、下水道の排水能力を超える大雨が降った際に生じる浸水害（内水氾濫）の情報があったが、中小河川の氾濫と合わせ「大雨に関する情報」へ整理された。 土砂災害では、約20年運用された「土砂災害警戒情報」が「レベル4土砂災害危険警報」へ変わる。 発表基準も改定され、レベル3は基準到達のおおむね3～6時間前、レベル4がおおむね2時間前に出される。

空振りを避けるためレベル3の警報発表頻度は約3割へ大幅に減り、いったん発表されれば「ほぼ間違いなく4へ移行する」という。 急激に雨が強まった場合、レベル3を経ずに4が出る場合もある。 静岡大の牛山素行教授（災害情報学）は、翌日までの状況を3時間ごとに予測する時系列情報に着目し、「警報の名称変更ばかりに目が行きがちだが、常時発表されるようになる時系列情報などの周辺情報にも目を向けるべきだ」と指摘する。 また、河川ごとに氾濫情報が出されるため、大雨の際には全体的に情報量が増える懸念もある。

周知啓発を担当する気象庁の和田豊調整官は「リスクを事前に把握し、注意すべき災害種別を知っておくことが必要だ」としている





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