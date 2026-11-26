これまで人類文明を支えてきた氷床や海氷、積雪、永久凍土といった凍結した領域が安定状態から逸脱し、地球にとって安全とされる限界を超えた。その「安全限界」を国際研究チームが4つの指標で数値化し、気候政策に生かすよう提案している。

これまで雪氷圏全体を対象とした地球規模の境界は設定されておらず、政策立案者が雪氷圏の安定性を理解して管理するうえでの足かせになっていた。 そこで研究チームは今回、相対的に安定した環境が人類文明の発展を可能にした過去11,700年間の完新世を基準に、SOSの限界値を設定したというわけだ。

この範囲を外れることは、人類にとって未知の領域に踏み込むことを意味する。 この限界値は、完新世の状態を基準に陸氷の量と海氷の面積、積雪の面積、永久凍土の温度という4つの指標ごとに定められている。 研究チームが予防的な観点から定めた限界値は、陸氷が2,748万ギガトン以上、海氷が年平均1,980万平方キロメートル以上、積雪が年平均3,880万平方キロメートル以上で、永久凍土の平均地温がマイナス6.6℃以下だ。 これらは超えた瞬間に急激な変化が起きる物理的な臨界点ではなく、リスクを早めに捉えるための値だという。

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それでは、現状はどうなのか。2018年時点の世界の陸氷は約2,763万ギガトンと推定されており、限界値をわずかに上回る程度だった。 しかし、すでに排出された温室効果ガスの影響で、今後さらに64万ギガトン超が失われることは避けられない。 このぶんを含めると陸氷は安全な範囲を大きく下回り、完新世の自然変動の幅も超えるという。 ほかの3つの指標は、すでに限界値の外側にある。