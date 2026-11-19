海氷消失により陸地に押し寄せるアラスカのセイウチ約20万頭を保護するため、コンサベーション・ファンドとカリー・コーポレーションが協定を締結。資源開発から守る恒久的な避難所の創設。

米 アラスカ州 北西部の ポイント・レイ で、年間を通じて多数の タイヘイヨウセイウチ が集中する光景が確認されている。 コンサベーション・ファンド は18日、この地域の約200平方キロメートルをセイウチの恒久的な避難場所として確保する計画を発表した。同団体は土地を所有する カリー・コーポレーション と正式な協定を締結し、人間による活動からセイウチを保護する取り組みを開始する。

海氷消失が陸上避難の主要因

タイヘイヨウセイウチは伝統的に北極の海氷を休息や出産、子育ての場として利用してきた。しかし、化石燃料の使用による地球温暖化で海氷が消失し、彼らは陸地への依存を余儀なくされている。過去20年間で必要とする海氷が失われた結果、アラスカ北部とロシアのシベリア沿岸に広がるチュクチ海の沿岸部に、陸地を求めて集団で押し寄せる状況が続いている。

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20万頭規模の群れによる生態系の変化

秋になると20万頭を超えるセイウチがポイント・レイ村近くの防波島に集結し、隙間なくひしめき合う様子が観察されている。茶色みがかったピンク色の厚い脂肪層と無数の白い牙が一つの塊となり、耳を鳴らすような騒音と強烈な臭いを伴う。ジョン・ロス氏は、コンサベーション・ファンドのアラスカ担当責任者として、この光景を「生命の喧騒」と表現し、そこに凄まじいエネルギーが満ちていると指摘している。

パニックによる大量死のリスクと懸念

陸上への大規模な集結には、パニックによる群れの暴走という深刻なリスクを伴う。セイウチは非常に驚きやすく、些細な刺激でも最大2トンに達する巨体が海へ一斉に逃げ出す可能性がある。ロス氏によると、幼いセイウチが次々と押しつぶされて命を落とす大量死の事象が実際に発生しており、北米最大の陸上休息地として機能するこの場所では、個体への深刻な影響が懸念されている。

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資源開発制限と地域経済の支援策

新設された保全協定は、商業活動や観光による攪乱を制限することを主目的としている。カリー・コーポレーションのウィラード・ニアコック理事会会長は、この連携が新たな機会を創出し、先住民の伝統の継承に寄与すると述べている。同時に、地域住民が生活に必要な天然資源を利用する権利を確保し、石油やガス開発のために土地を売却せざるを得ない状況を防ぐための経済的支援も協議に含まれている。

米地質調査所が警告する新たな常態

米地質調査所（USGS）の野生生物学者アンソニー・フィッシュバック氏は、タイヘイヨウセイウチの個体数自体は比較的安定しているとしながらも、海氷消失という「新たな常態」への直面を警告している。2007年に数千頭から始まった陸上での群れは急速に規模を拡大し、現在では雌性およびその子供のほぼすべてがポイント・レイを利用している。米アメリカ大学のコック氏は、住民の意思決定参加と伝統的生活の権利保護が、他の地域での保全成功の鍵になると強調している。