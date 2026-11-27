2027年1月の議会始動に向け、民主党が上院・下院の調査権を行使しトランプ政権を追及する構えだ。対イラン軍事作戦や移民政策に加え、アルバニアでのリゾート開発プロジェクトを巡る疑惑も重要な争点となっている。

去る11月3日のアメリカ中間選挙において、 民主党 は上院と下院の両院で過半数の議席を確保した。これにより、 民主党 は新議員たちが正式に就任する2027年1月1日以降、議会の調査権を駆使してドナルド・トランプ次期大統領およびその政権に対して激しい攻勢をかける準備を進めている。この攻勢の中心には、召喚権を含む強力な法的権限を背景とした徹底した追及が含まれており、すでにホワイトハウス側との緊張関係が表面化している状況だ。

下院委員会が保全文書を要求し猛反発

追及の先頭に立っているのが、下院監視・政府改革委員会のロバート・ガルシア民主党筆頭委員（カリフォルニア州選出）である。ガルシア委員はすでにトランプ一族およびトランプ政権の関係者宛てに、疑惑に関連する文書の保全を求める書簡を12通送付した。この一方的な要求に対して、ホワイトハウス側は猛反発を示しており、両者の対立は選挙結果が確定する以前から熱を帯びている。ガルシア委員の動きは、単なる政治的な牽制ではなく、法的な証拠保全を前提とした慎重かつ強力な準備作業の一環として捉えることができる。

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追及対象となる主な4つの政策課題

民主党が2027年1月の議会始動後に槍玉に挙げると見られている主な問題は、大きく分けて4つに整理できる。第一に、対イラン軍事作戦における国防総省の責任追及だ。第二に、トランプ政権が取ってきた強硬な移民取り締まり政策の有効性および人権への影響を検証することである。第三に、大統領権限を利用した利益相反行為や法律違反の疑い、そして第四に、性犯罪者ジェフリー・エプスタインとの交際疑惑だ。これら4つの項目は、大統領の権力乱用や行政の透明性に関する核心的な疑問点を構成しており、民主党が政権転換期に最も注目している課題群である。

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アルバニアリゾート開発が浮上する疑惑

その中でも、特に国際的な注目を集めているのが「大統領権限を利用した利益相反行為・法律違反の疑い」に関連するアルバニアにおけるリゾート開発プロジェクトである。日本国内ではそれほど報道されていないこの事件だが、アルバニア現地で深刻な政治危機を招いている。発端は2024年3月、トランプ氏の娘婿であるジャレッド・クシュナー氏の投資会社「アフィニティ・パートナーズ」が、アルバニア南西部のアドリア海沿岸にあるズベルネツ村と沖合の無人島サザン島にて、富裕層向けの一等地高級リゾート建設計画を発表したことだった。この計画には最大で1万室の宿泊施設、ゴルフコース、カジノ、ヨットクラブが含まれており、巨額の経済効果を誇っていた。

住民反発から首相辞任へ至る暴動

しかし、この計画は地元住民、環境団体、およびアルバニア国民から猛烈な反発を招いた。2026年5月中旬から現地で反対デモが発生し、事態は急激に悪化した。5月30日には、民間警備員がデモ参加者に暴行を加えた様子の映像がソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）上で拡散され、これがきっかけとなって抗議行動は首都ティラナや主要都市へと拡大した。政府側の過度な暴力鎮圧に対する怒りが頂点に達した結果、6月20日には国民の約1割以上に当たる推計25万人という前例のない大規模デモが首都の通りを埋め尽くした。この圧力を受け、アルバニアのエディ・ラマ首相は辞任を迫られる事態に追い込まれている。この一連の政治的混乱は、クシュナー氏のビジネス関与とトランプ政権の外交姿勢が密接に関連している可能性を示唆しており、民主党の調査対象として極めて重要な証拠となり得る。