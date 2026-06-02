殺し屋×結婚詐欺師の異色バディ！アニメ『マリッジトキシン』2026年4月放送開始

数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける『使い手』の世界。最強の五大名家『毒使い』の血を引く青年・下呂ヒカルは、妹を守るため凄腕結婚詐欺師・城崎メイとタッグを組み、人生初の婚活に挑む。殺し屋と結婚詐欺師の最強バディが送る、世界一ハードな婚活バトルアクションが2026年4月にTVアニメ化！

アニメ 『 マリッジトキシン 』は、数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち「使い手」の世界を舞台にした、異色の婚活バトルアクションである。 その中でも最強の力と権力を持つ五大名家の一つ「毒使い」の血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカルは、裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきたため、「結婚」とは無縁の存在だった。

しかし、毒使いの血を絶やさないため、下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告する。 そんな折、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。 後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。 城崎は「そんな提案（プロポーズ）、初めて」と驚きつつも、その依頼を受ける。

こうして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション「婚活」を始めることとなる。 目指すは最高の結婚。 殺し屋と結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける。 本作は、2026年4月7日（火）よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット「火アニバル!!

」枠にて放送開始予定。 キャストには、下呂ヒカル役を石谷春貴、城崎メイ役を若山詩音、姫川杏子役を永瀬アンナ、潮雫役を伊瀬茉莉也、嬉野シオリ役を結川あさき、鳴子弦弥役を…と、豪華声優陣が名を連ねる。 原作は未発表だが、独自の世界観とスリリングな展開が期待される。 ストーリーは、下呂と城崎が協力して結婚相手を探す中で、次第に恋愛感情が芽生えていくのか、それともあくまでビジネスライクな関係を保つのか、視聴者の注目を集めるだろう。

また、物語は単なる婚活コメディに留まらず、裏社会の抗争や陰謀も絡んでくる。 下呂は妹を守るため、そして自らの血筋を絶やさないために、様々な障害を乗り越えなければならない。 共に敵の本拠地を目指す嵐山に下呂は一緒に「獣使い」を倒すことを提案し、夜を明かすため避難した洞窟で計画を練る中、二人の距離は近づいていく。 しかし、十四郎が現れ雰囲気は一転。

十四郎は下呂の殺意を煽る言葉を浴びせ、嵐山を連れ去っていく。 このように、緊張感あふれる展開が続くため、アクションシーンと人間ドラマの両方を楽しめる作品となっている。 『マリッジトキシン』は、殺し屋と結婚詐欺師という異色の組み合わせを活かした、他に類を見ないストーリーが魅力だ。 下呂の持つ毒使いとしての能力や、城崎の巧みな話術と変装術が、婚活という日常的なテーマとどう融合するのか、ファンならずとも気になるところ。

アニメ放送を前に、原作やコミカライズの展開にも注目が集まっている。2026年の春、新たなバトルアクションアニメの誕生に期待したい





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