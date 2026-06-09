段ボールで作る新しい公園体験 多世代型遊具「にじぶろっく」が全国みどりと花のフェアで初公開 葛飾区の地場産業を活かした国際的建築家と老舗メーカーのコラボ

東京都葛飾区のデザイン事務所SaGASと段ボール専門メーカー丸正製函が共同開発した屋外用遊具モジュール「にじぶろっく」が、2026年5月に開催される「全国みどりと花のフェアかつしか」で初公開される。国際的な建築家の設計力と80年の歴史を持つ段ボールメーカーの職人技術が融合し、子どもから高齢者まで多世代が能動的に関われる「公園の新しい使い方」を提案する。バウムクーヘン型の単一ユニットを組み合わせることで、置き方ひとつで様々な遊び方が生まれる柔軟性が特徴だ。試作品を見た子どもの「虹ブロックだー」という一声から名付けられた製品名には、公園に人が集まり、わっと広がる様子が託されている。7色の塗装と段ボールの素地色を活かしたデザインで、多様性を表現しながらも素材の本来の魅力を尊重している。

葛飾区 内に拠点を構えるデザイン事務所・株式会社SaGAS（サガス）と、段ボール専門メーカー・ 丸正製函 株式会社は、屋外用遊具モジュール「 にじぶろっく 」を共同開発し、2026年5月30日（土）・31日（日）に東京都 葛飾区 の 曳舟川親水公園 で開催される「 全国みどりと花のフェア かつしか」にて初公開します。

国際的に活動する建築家の設計力と、80年にわたり段ボールと向き合ってきた職人の素材知識が融合した本製品は、葛飾区が誇る地場産業を活かし、子どもから高齢者まで多世代が能動的に関わる「公園の新しい使い方」を提案するものです。 葛飾区が主催する「全国みどりと花のフェアかつしか」は、緑と花をテーマに地域の魅力を発信するイベントです。 今回の会場のひとつであるお花茶屋駅至近の曳舟川親水公園（こち亀エリア）は、住民に親しまれる水辺の緑道ですが、より多くの方に足を運んでもらうための「公園そのものが人を引き寄せる仕掛け」が求められていました。

この課題に対し、当会場の出店支援を務める株式会社じも研が、株式会社SaGASと丸正製函株式会社を引き合わせました。

「子どもたちの創造力を受け止める公園を作りたい」という建築家と「段ボールの可能性を広く伝えたい」という地元の職人の想いが共鳴し、葛飾区の取り組みを先進的な実験の舞台として、前例のない段ボール遊具の企画が動き出しました。 そうして完成した試作品を初めて見た設計者の子どもが、思わず「虹ブロックだー」と叫びました。 光の屈折で偶然現れパッと消えていく虹のように、公園に人が集まりわっと広がる--そんな一言から、製品名「にじぶろっく」が生まれました。 プロジェクトの哲学が、一人の子どもの歓声によって証明された瞬間でした。

「シンプルだけど、組み合わせたらシンプルじゃない」を設計思想に、バウムクーヘン型の単一ユニットを複数組み合わせることで多様な構成が可能となっています。 立てる・横にする・重ねる--置き方ひとつで全く異なる遊び方や風景が生まれます。 塗装は7色＋段ボール素地色。 多様性を表現しつつ、段ボールらしさをあえて残したデザインです





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にじぶろっく 段ボール遊具 Sagas 丸正製函 全国みどりと花のフェア 曳舟川親水公園 葛飾区 こち亀エリア 多世代型公園

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