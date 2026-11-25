米国のクリスタ・パイク死刑囚（50）の刑執行が失敗に終わってから2カ月。パイク死刑囚の負傷の全容は「今も分かっていない」ことが、テネシー州ナッシュビルの裁判所に弁護士が新たに提出した書面で明らかになった。

クリスタ・パイク死刑囚。 テネシー州による薬物注射を用いた死刑執行で生き延びた/J. Miles Cary/Knoxville News-Sentinel/USA Today Network/Reuters 米国のクリスタ・パイク死刑囚（50）の刑執行が失敗に終わってから2カ月。

パイク死刑囚の負傷の全容は「今も分かっていない」ことが、テネシー州ナッシュビルの裁判所に弁護士が新たに提出した書面で明らかになった。 弁護チームは、「複雑性トラウマを専門とする」臨床心理士1人、「拷問とトラウマの専門知識」を持つ臨床心理士もう1人の計2人による診察を求めている。 一方、裁判所に提出された州矯正局の弁護士のメールでは、こうした面会は「継続的な治療に相当することから、以前に述べた通り禁止されている。 収容者に対する行動医療サービスの管理全般については、テネシー州矯正局が責任を負う」とされている。

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パイク死刑囚は1995年に同級生のコリーン・スレマーさんに暴行を加え、刃物で刺して殺害した罪で死刑判決を受けた。 テネシー州は今年9月30日に刑の執行を試みたものの、パイク死刑囚はペントバルビタールを2度投与されても絶命せず、病院へ搬送された。 執行失敗の直後は人工呼吸器につながれ、弁護団も助からないとみていたが、やがて意識を取り戻し、会話や介助付きで歩行できるまでに回復した。 執行失敗を受け、テネシー州のビル・リー知事（共和党）は直ちに、死刑執行室で何が起きたのか調査するよう指示し、年内に予定されていた別の死刑執行を無期限延期した。 メールマガジン登録