イングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムがレアル・マドリーの歴史に刻む存在感をさらに高めている。今や欧州の大一番で、チーム屈指の武器となった。

イングランド代表MFは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で レアル・マドリー がオランダの PSVアイントホーフェン を5-1で下した一戦で主役となった。 サンティアゴ・ベルナベウでの試合で、チームは前半のビハインドを跳ね返し、大勝を収めた。

ベリンガムはレアル・マドリーの逆転劇の最大の立役者の一人だった。 ベンチスタートとなった彼を、ジョゼ・モウリーニョ監督は後半開始から投入。 ベリンガムは期待どおりの働きを見せ、見事なゴールを決めてホームチームのリードを広げた。 スペインメディア『デフェンサ・セントラル』によると、ベリンガムはこのゴールでレアル・マドリーでのチャンピオンズリーグ通算得点を11に伸ばし、同大会におけるクラブ史上最多得点のイングランド人選手となった。

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これは、彼以前に白いユニフォームを着た全イングランド人選手の合計得点を上回る数字だ。 ベリンガムはクラブの歴史に名を残す名選手たちの記録を一人で上回った。 デビッド・ベッカムが2ゴール、スティーブ・マクマナマンが5ゴール、マイケル・オーウェンが1ゴール、ジョナサン・ウッドゲートも1ゴールで、彼らが同大会で挙げた得点は合計9にとどまる。