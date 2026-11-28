ポルトガル人MFサム・コスタがアル・ハズム戦で決めたゴールは、アル・ナスルにリードをもたらした印象的な一撃にとどまらなかった。この得点によって、黄色いユニフォームのチームはサウジ・プロリーグ史上前例のない記録を樹立し、新たな歴史的偉業を成し遂げたのである。

ポルトガル人MFサム・コスタが アル・ハズム 戦で決めたゴールは、 アル・ナスル にリードをもたらした印象的な一撃にとどまらなかった。 この得点によって、黄色いユニフォームのチームはサウジ・プロリーグ史上前例のない記録を樹立し、新たな歴史的偉業を成し遂げたのである。

コスタは、ロシュン・サウジリーグ第13節として土曜日に行われている両チームの一戦で、前半25分にアル・ナスルの先制点を記録した。 その後、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）がこの場面を確認し、26分にゴールが認められ、アル・ナスルの選手たちは敵地でのリードを喜んだ。 しかし、このゴールの真の価値はスコアの上だけにとどまらない。 サッカーのデータを専門とする「オプタ」によれば、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなり、これまで同大会でどのクラブも到達したことのない記録を打ち立てた。

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「オプタ」のデータによると、アル・ナスルの歴史的な連続得点記録は2023年12月のアル・リヤド戦で始まった。 チームはその後も1試合ごとに相手ゴールを揺らし続け、このアル・ハズム戦で100試合目に到達した。 この並外れた記録は、アル・ナスルが長期間にわたって示してきた攻撃面での安定感と、ホームでもアウェーでも様々な相手からゴールを奪う力を映し出すものだ。 こうしてチームは、大会史上前例のない偉業を単独で成し遂げることになった。