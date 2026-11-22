■『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』最終選考会

『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』より（左から）渡部秀、齋藤璃佑（C）ORICON NewS inc.最終選考会では歴代のジュノンボーイが登場。 ゲスト審査員を務める俳優の溝端淳平（第19回グランプリ）、押田岳（第29回グランプリ）に加え、歴代ジュノンボーイとして渡部秀（第21回準グランプリ）、齋藤璃佑（第34回グランプリ）が参加した。

歴代ジュノンボーイたちにとっては、なじみ深いのが“告白審査”となる。 ステージ上で再現をむちゃぶりされると苦笑い。 押田は所属するG-STAR. PROの先輩でもある渡部を先輩役に見立て「ずっとずっと大好きです」とほっぺにチュー。

Also read ハリー杉山 「進化の一年お疲れ様でした!!」サッカー日本代表MF＆amp;JOYとの豪華食事会ショット披露（2024年6月22日）｜BIGLOBEニュース

会場は黄色い声援に包まれた。 ただ渡部の返答は「ごめんなさい」で、さらに「私、すきぴがいるの。 璃佑くんって言って…」と『キスは捜査のあとで』で共演した齋藤との2ショットチェキを取り出して笑わせた。 続けて、溝端に告白する予定だった齋藤も渡部にすることに。

齋藤は「多古井さん…。 間違えた」と『キスあと』の役名を口にし、ここでも黄色い悲鳴が。 また、齋藤が告白を終えると、溝端が「ちょっと待った！ 」と乱入。

Advertisement

そして押田も「ちょっと待った！ 諦めきれるわけないだろ！ 」と乗り込んだ。 渡部が選んだのは「私はやっぱり璃佑くん」と齋藤の手を握り、押田＆溝端はがっくり。

イケメンだらけの告白コント状態となっていたカオスな空間に癒された人が大多数だった。 俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。 応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。 例年1万人を超える応募者の中から、第1次審査、第2次審査、第3次審査を経て、敗者復活者含むファイナリスト15人が決定。

最終選考会でグランプリを始め各賞が決定し、多くのファイナリストが芸能プロダクションからのスカウトを受け、所属となる。 【準グランプリ】斎藤元気（さいとう・げんき）：福島県出身／福島県在住／13歳／中1／170センチ／49キロ【フォトジェニック賞】三上裕大（みかみ・ゆうだい）：千葉県出身／千葉県在住／21歳／大3／176センチ／60キロ