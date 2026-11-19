俳優の武田真治とモデルの静まなみ夫婦が、34週での早産とNICUでの闘い、そして赤ちゃんの体重1787グラムでの出産について明かしました。親子で登壇し、出産の現実と家族への想いを語りました。

俳優の 武田真治 と、 モデル である妻の 静まなみ （32）がそろって登壇し、34週妊娠での 第1子 出産について率直に語った。

21歳年齢差のある二人は、SNS上で「凛としてますね」「まなみさん可愛い」といった賞賛の声を集めている。

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武田真治が語った34週での出産経過

武田真治は、静が2023年に第1子を早産で出産した経緯を明かした。

静は32週の終わりで突然破水し、緊急入院に追い込まれたという。

医師からは34週ぐらいまで張りを止める点滴を打ちながら様子を見るよう指示された。

しかし、武田によればその張止め薬の副作用が静に強く現れ、動悸が止まらなかったり手が震えたりする症状に苦しんだ。

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静自身も、その時のつらさを覚えており、非常にしんどかったと振り返っている。

静まなみが語ったNICUでの葛藤

静まなみは、34週で促進剤を使って出産に至ったことを明かした。

生まれた赤ちゃんの体重は1787グラムしかなかったため、NICU（新生児集中治療室）に預けられることになった。

静は、体も小さく鼻や体に多くのチューブをつけられた姿を見て、複雑な感情に襲われたと告白した。

早く産んでしまったことの現実と、かわいそうな気持ちに負けそうになったという。

それでも、生まれてきてくれた喜びを感じつつ、出産の厳しい現実を語った。

SNS反応と家族への想い

このエピソードはSNS上で大きな反響を呼んだ。

「奥さん大変でしたね」「出産は奇跡です」など、静への応援メッセージが殺到した。

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また、「出産は何が起こるかわからない。男性は知るべき」といった、出産の理解を求める意見も見られた。

武田真治も、21歳下の妻とは思えない落ち着いた話しぶりに感心する声があった。

夫婦揃っての発言は、一般家庭における出産のリアルな側面を浮き彫りにした。

出産後の生活と今後の課題

武田真治と静まなみは、子育てにおける課題についても触れた。

NICUでの対応は母子ともに大きな負担となった。

今後は、赤ちゃんの成長に伴う健康管理が重要になる。

二人は、出産を通じて得た経験を後世の参考にする意向だ。

特に男性partnerに対する理解の促進が課題として残っている。