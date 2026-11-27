俳優の武田真治が、パンサー・向井慧とチョコレートプラネット・長田庄平が出演するBSよしもとの番組『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（毎週土曜 後9：00）にゲスト出演。かつてレギュラー出演していたフ…

11月21日、28日、12月5日放送の3回にわたって登場する武田。2022年4月にYouTubeでスタートした同番組は、向井と長田がドライブや温泉、グルメを気ままに楽しむ旅番組。

BSよしもと版では、YouTubeで見られるプライベート感満載のやりとりに加え、テレビならではの企画も展開する。 オープニングでは、向井が「すみません。 撮られちゃいました」「この番組で買ったレクサスが（週刊誌に）載りました」と、熱愛スクープに言及。 武田から「お相手誰でしたっけ？

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」と直球質問を受けると、向井は苦笑いしながら「調べてください！ 」と返した。 また、『めちゃイケ』を見て芸人になったという向井に対し、武田が「僕が活躍したコーナーは？ 」とクイズを出題。