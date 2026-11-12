武田久美子 23年ぶり写真集「San go」発売 サンゴNUDEで話題

タレント武田久美子が23年ぶり最新写真集を刊行。米国サンディエゴ移住27年の母が明かす、サンゴNUDEへの挑戦と今後の活動目標について詳報。

タレント の 武田久美子 （58）が、1989年発売の衝撃的 写真集 以来、約23年ぶりの最新作品集「San go」（講談社）を刊行し、大きな注目を集めています。この新作では、前作のホタテ貝殻ビキニを彷彿させる大胆な試みとして、サンゴを局部に配置した「 サンゴNUDE 」と呼ばれる過激な露出写真が掲載され、ファンやメディアを驚かせています。

37年ぶりの大胆露出と制作背景

武田久美子が今回、新たな写真集の制作を引き受けた決定的な理由として、長女が23歳となり独立して育児の時間が空いたこと、そして貝殻ビキニ時代から自身の体型が殆ど変化していない自信があることを挙げています。彼女自身も「もしかしたらできるかなと思いました」と語ります。

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1989年の「My Dear STEPHANIE」から37年が経過した現在でも、当時の美貌を維持していることに対して多くの反響が寄せられていますが、武田は長年、健康管理を怠ってこなかったと明かします。彼女のモットーは「健康で元気でいたい」であり、食生活の見直しと継続的な運動がその基盤となっています。特に16歳以降、爪切りをネイルサロンに任せるような細やかな美容管理も実践しており、バレエ、ヨガ、ピラティスなどの習慣が現在のボディーメイクにつながっていると振り返ります。

過去のグラビア活動と進化の軌跡

武田久美子のグラビア活動は、一足飛びに大胆な露出へ移行したわけではありません。2冊目までの写真集では着飾ったドレス姿が主流で、3作目以降になってようやく水着姿へと変わり、露出が徐々にエスカレートしていきました。貝殻ビキニへと辿り着いた6作目は、そのような「ちょっとずつ、露出が一歩一歩と進んでいった写真集」の集大成だったと懐古しています。

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水着の色を変えるだけでは飽きていた当時、武田は「何か水着の面積に変わるものはないかな」と考えており、心の準備が整っていたからこそ、貝殻という奇想天外なアイテムを何のためらいもなく着用することができたのです。魅せる意識が高いからこそ生まれた傑作であり、その大胆さは今も色あせることなく話題を呼んでいます。

芸能界デビューから米移住までの歩み

武田久美子の芸能界での歩みは、1981年の「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト'81」グランプリ獲得から始まります。1982年には映画「ハイティーン・ブギ」で近藤真彦のヒロイン役として俳優デビューし、翌1983年には来生えつこ氏や売野雅勇氏などの人気作詞家による楽曲で歌手デビューを果たしています。当時の「たのきんトリオ」の国民的人気に対しては、現場でやじが飞ぶこともあったものの、「国民的なアイドルグループだったので、しょうがないのかな」と割と平常心で受け止めていたと回想しています。

歌手活動については「音痴だったので歌わないほうがいい」という気持ちもありましたが、映画での知名度向上に伴いレコード会社側が販売を期待したため、やむなく歌唱に臨みました。すべては笑顔でカバーしようと努めたというエピソードは、当時の彼女のスタンスをよく表しています。長女は医師を目指し医学部に進学するほどの優秀さを見せましたが、武田は「一切、勉強をしなさいとは言わなかった」とし、代わりに幼少期からクラシックバレエなどやりたいことをとことん習わせることで「学ぶこと」を好きになる環境を整えることに徹しました。

サンディエゴ移住27年と今後の目標

武田久美子は2000年に米・サンディエゴに移住し、現在まで27年間にわたり同地を拠点としています。英語は独学でマスターし、16年に離婚後、娘との2人暮らしを経て子育ても一区切りを迎えました。避暑地のような気候で住みやすく、近年は直行便も就航しているため日本との行き来も容易なサンディエゴを、好きな街として愛着を持っています。

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子育てに追われていた時間が終わり、自分の時間が持てるようになった現在、武田は俳優としての活動再開を望んでいます。「子育て中の6、7年前に、自分が変わらずにいれば、年齢が60歳であろうが45歳に見えていれば仕事はできるだろうと思っていた」と確信しており、そのようにありたいと願っています。夢や希望に満ちあふれた思いを全身で表現し続け、これからも芸能活動において新たな輝きを見せる予定です。