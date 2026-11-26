◇スーパーバンタム級武居由樹（大橋）＜8回戦＞大嶋剣心（KODLAB）（2026年11月26日EBARAWAVEア

◇スーパーバンタム級 武居由樹（大橋）＜8回戦＞大嶋剣心（KOD LAB）（2026年11月26日 EBARA WAVE アリーナおおた）「やりたいことがあったけど、出し切れなかった」 元世界王者は2連勝を飾ったものの試合後に反省の言葉を並べた。

序盤は相手の大振りのパンチを被弾する場面もあったが、3R以降はうまく戦いながら優勢に試合を進めた。 何度も相打ちがある中で7Rにカウンターの右フックでダウンを奪った。 最後まで“激闘”を戦い抜いた。2人が78―73、1人が79―72と判定3―0で2連勝を飾った。 試合後会見では「正直、どんな試合したか覚えてない」と開口一番。

Advertisement

「後半に倒したいと思っていて、ダメージを蓄積させるボクシングをやりたかった。 倒しきりたいという自分の欲があったので、上手くハマらなかった。 大嶋選手は戦いづらくて、相手を見過ぎてしまった。 自分からもっと仕掛ければよかった。