プロボクシング前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（30＝大橋）が、24日の公式会見を欠席した対戦相手の大嶋剣心（31＝KOD LAB）と握手して健闘を誓い合… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング 前WBO世界バンタム級王者の 武居由樹 （30＝大橋）が、24日の公式会見を欠席した対戦相手の大嶋剣心（31＝KOD LAB）と握手して健闘を誓い合った。 26日のダブル世界戦（EBARA WAVE アリーナおおた）の前日計量が25日、横浜市内で行われ、アンダーカードのスーパーバンタム級8回戦に出場する武居と大嶋も計量をクリア。

顔を突き合わせる恒例のフェースオフの後の握手では大嶋が武居に向かって深々と頭を下げた。 大嶋は24日の公式会見を急きょ欠席。 代役で登壇した元WBA世界スーパーフェザー級王者でKOD LABジム会長の内山高志氏は「大嶋は一世一代のチャンスで、人混みで風邪やインフルエンザ（に感染するのが）が怖い。 試合に備えたい」と欠席理由を説明した。

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これに対して武居が「明日（計量）と明後日（試合）はバックレないでくれ」とクギを差していた。 計量を終えた武居は「自分はそんなに気にはしていない。 今日来ていただいて、明日もちゃんとやってくれればいいので、よかった」と表情を緩ませた。 大嶋と対面した印象については「スパーリングでもやっていますし、体は分厚いなと感じた」と語った。

昨年9月に3度目の防衛戦でクリスチャン・メディナに4回KO負けを喫して世界王座から陥落。5月に東京ドームで行われた再起戦では勝利を収めたものの、試合直前に脚の肉離れを起こして不本意な内容に終わった。 今回はその反省も生かして調整してきたという。

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「ここ最近で一番いい仕上がり。 今回はリングを下りるまでいっさい手を抜かず、リカバリーもしっかりやっていく。 ドームがいい勉強になった。 失敗しないようにコンディション整えたらいい結果がついてくると思う。100％の出し切る。

こんなところで足踏みしている場合じゃない。 バチッと倒して勝って、また上にきたい」。 今度は最高の内容と結果で復活をアピールする決意だ。