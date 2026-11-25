プロボクシングのダブル世界戦前日計量が25日に行われ、世界戦出場4選手が全員一発でパスした。アンダーカードの武居由樹対大嶋剣心戦では、大嶋がリミットより100グラム軽い体重で計量をクリア。減量への苦悩を明かし、会見欠席の釈明を行った上で、明日の試合ではKO勝利を誓った。

プロボクシング ダブル世界戦興行（26日、EBARA WAVE アリーナおおた）の前日計量が25日、横浜市内のホテルで行われ、世界戦出場4選手は全て一発でパスした。 アンダーカードで行われるスーパーバンタム級8回戦は、世界王座陥落から再起2戦目の前WBO世界バンタム級王者・ 武居由樹 （30＝大橋）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、 大嶋剣心 （31＝KOD LAB）がリミットの55.3キロだった。

計量後、取材に応じた大嶋は会見欠席は減量のためだったと明かし、「こんなに反響があるとは想像しなかった。 反省しないといけない」と肩を落とした。 試合が決まるまではフェザー級用に体をつくっていたそうで「あと5.5キロから2週間、100グラムも落ちなくて…。3日間できを5.5キロしなくてはいけなかった。 （会見があった）昨日も朝10時半からずっとサウナに入ってて、会見に行ってたら試合に臨めるかも分からなかった」と説明。

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「内山さんに相談したら“無理しなくていい。 俺が（会見に）行ってくるから”と言ってくれて…。 体重が間に合わなきゃ、もっととんでもないことになっていた。 会見も仕事、お前の管理不足だろ、と言われてしまったらそれまでなんですけど、試合が最優先、明日リングに上がることが何よりと思った」と話した。

会見当日もリミットまで4.2キロと減量に苦しむ大嶋に対し、内山会長も2日間寝られず、計量当日も早朝からジムを開けて減量に付き合い「ここでできなきゃ、お前はなめられて終わりだぞ」と活を入れたという。 横浜に着いた時点であと350グラムだったという大嶋は「世界チャンピオンの内山会長に頭を下げさせてしまったことは本当に申し訳なく思っている。

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（興行主の大橋ジムの）大橋会長を含め、（試合を配信する）Lemino、武居選手にも（会見で写真撮影のため）一人で構えさせてしまったのも凄く申し訳ないと思ってますけど、今日計量をクリアできたのも本当にギリギリで、許してほしいじゃないけど、昨日行けなかったことは勘弁してほしいというのはあります」と言って頭を下げた。 予備計量で体重計に乗り、クリアできると分かったときは「涙が出そうだった」という大嶋。 試合へ向けては「もちろん勝ちます。

KOで勝利する気持ちで、（体重を）落とせば勝てるという気持ちで落としたので」と意気込み、「ここで負けたら終わりというのはどっちも同じ状況。 僕のプロボクシングキャリアで一番デカい試合と思う。 前世界チャンピオンと試合したこともなかったので、明日絶対に勝って、お前が勝つのかと言われてもいい」と決意を示した。