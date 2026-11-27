正興電機製作所は27日、同社として初の研究開発（R&D）拠点である「ひびきの研究開発センター」（北九州市）の開設式を開いた。同拠点は2日から運用を始めている。自前中心の方針から転換し、産官学連携による次世代技術の開発を目指す。同市若松区の北九州学術研究都市内に立地し、研究開発棟と先端モノづくり棟からなる。延べ床面積は計5300平方メートルで、約51億円を投じて整備した。事業ごとに配置さ

は27日、同社として初の研究開発（R&D）拠点である「ひびきの研究開発センター」（北九州市）の開設式を開いた。 同拠点は2日から運用を始めている。 自前中心の方針から転換し、産官学連携による次世代技術の開発を目指す。

同市若松区の北九州学術研究都市内に立地し、研究開発棟と先端モノづくり棟からなる。 延べ床面積は計5300平方メートルで、約51億円を投じて整備した。 事業ごとに配置されていた研究開発部門を新拠点に集約し、グループ全体のシナジーを期待する。3年後をめどに200人規模の体制を目指す。 添田英俊社長は「北九州の発展に少しでも寄与したい」と力を込めた。

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北九州市の武内和久市長は「技術と人材の両面から北九州市、そして我が国の新たな成長をけん引する拠点となることを期待する」と述べた。 新拠点では九州電力と共同で開発している次世代電池「全固体電池」の量産化に向けたパイロットプラントを設ける。2029年度に販売を始め、産業機械のほか船舶や飛行機、宇宙ロケットなどへの搭載も目指す。 他に人工知能（AI）を活用して既存製品の改良などにも取り組む。