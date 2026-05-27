正木智也、10試合連続安打で打率4割越え 巨人の1番打者が交流戦優勝へ好調

巨人の正木智也外野手が27日の試合で3安打を記録し、10試合連続安打を達成。打率を4割台に乗せ、1番打者としてチームを引っ張る活躍を見せた。小久保監督からは走塁面での改善を求める声も。

27日、巨人は1対5で逆転負けを喫し、連勝が4でストップした。 しかし 正木智也 外野手（26）の好調ぶりは際立っていた。

「1番・一塁」で先発し、3安打を記録して今季2度目の猛打賞。10試合連続安打とし、打率を4割の大台に乗せた。 交流戦10度目の優勝を目指すチームにおいて、強打の1番打者が獅子奮迅の活躍を見せている。 試合は3回、先頭打者として戸郷の直球をとらえ三遊間を破る左前打で出塁。 連続試合安打を10に伸ばし、その後の先制のホームを踏んだ。5回には先頭で遊撃内野安打、9回には右翼線二塁打を放つ活躍。

今季出場した全10試合で安打を記録し、マルチ安打は4度目。 打率・400と大台に到達した。5年目の今季、正木はオープン戦からアピールを続けていたが、右足の蜂窩織炎に見舞われ、開幕に間に合わず悔しい思いをした。 それでも4月15日の楽天戦で待望の今季初昇格を果たすと、いきなり今季1号本塁打を放った。 翌16日の同戦から1番打者に抜擢され、慣れないトップバッターの役割をこなしている。

初回の打席では死球もあって出塁するなど、9試合で6度の出塁を記録。 試合前にはバットを振る量を増やすなど「最初のスイングからしっかり振れる準備」を意識し、入念な準備が好結果につながっている。 小久保監督は「ずっと内容も結果もいいですね。 走力があるわけではないけど長打力がある。

十分に役割を果たしてくれている」と評価した一方、初回2死一塁で栗原の中前打の際、二塁で止まった走塁には「三塁に行ってないのは許せないですね。 明日、コーチにガツンと言ってもらいます」と注文をつけた





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正木智也 巨人 交流戦 猛打賞 10試合連続安打 打率4割

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