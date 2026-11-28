動画のサムネイルや記事の見出しに誇張した表現や誤解を招くようなフレーズを入れる「クリックベイト」は、再生数やアクセス数を増やすためにしばしば用いられます。しかし、若いSNSユーザーはクリックベイトに引きつけられなくなっており、正しい情報を発信していたとしてもクリックベイトが原因で敬遠される可能性があるという研究結果が示されました。

イギリス・ノーサンブリア大学の研究チームが学術誌「PLOS One」に発表した研究では、オンラインコンテンツのスタイルと正確性の両方がユーザーの反応にどのように影響するかを理解するため、クリックベイトの有無を含むコンテンツの「スタイル」と「正確性」が、それぞれユーザーのエンゲージメント指標および真実性・信頼性の認識にどのように影響するかを調べました。

実験はオンラインでイギリス在住の18歳から35歳までのSNSユーザー203人を対象に行われました。 参加者は、新型コロナウイルス・気候変動・携帯電話の電磁波・ワクチン・AIに関する一連の模擬ソーシャルメディア投稿に触れましたが、投稿の半分は事実に基づき、残りの半分は誤情報を含んでいます。 研究者らは投稿がクリックベイトのようなスタイルかどうかを変化させ、参加者のいいねやコメント、共有などのエンゲージメントがどのように影響されるかを記録しています。

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結果として、参加者は全体的にクリックベイトを用いた投稿に反応する可能性が低くなりました。 仮にコンテンツ自体は真実を発信していたとしても、クリックベイトは真実性や信頼性が低いと認識し、いいねやコメントを控えるようになっています。 研究者らは「クリックベイトはエンゲージメントを高めるどころか、積極的に低下させ、投稿の真実性や信頼性を損ないます。 驚くべきことに、この代償は正確なコンテンツに最も重くのしかかるのです。