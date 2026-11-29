情報システムの機器の寿命は、3～5年が目安とされる。工場の制御システムでは、10～15年程度のことが多く、20年を超えることもある。

同じ指針は、OT（制御システムなどの運用技術）の特徴を並べている。 多くの工程は連続稼働で、予期しない停止は受け入れられない。 停止は数日から数週間前に計画する。 パソコンなら当たり前の再起動も、通常は認められない。

更新にも制約がある。 ソフトの更新は、ベンダーと利用者の双方で十分にテストしてから行う。 ベンダーの修正の提供が終わった古い OS を、使い続けている OT もある。 暗号化、エラーログ、パスワード保護の機能がない機器もある。

Advertisement

産業用ロボットのコントローラーを調べた研究もある。2017年の IEEE S&P の論文は、実際の導入例を1件分析した。 ロボットに必要な最小要件を、環境の精密なセンシング、制御ロジックの正しい実行、作業者の安全の3つとした。 そのうえで、ソフトウェアの脆弱性を突くと、これらを破れることを示した。 結果はロボット分野に固有のものだと述べている。