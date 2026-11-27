プレイドによると、契約終了後のデータは「利用規約に則り適切に削除されるべき」だったが、「人的オペレーションおよび管理の不備」により保管されたままだったケースがあるという。

KARTEは、企業が自社のWebサイトやアプリでの利用者の行動を分析し、その結果に応じてサイト上の案内やメッセージを出し分けるためのマーケティングサービス群で、2015年3月に提供を開始した。

企業は、自社が持つ会員情報などのデータもKARTEに連携でき、利用していたサービスや連携データによって漏えい範囲は異なる。 Peach Aviationは、2019年8月1日から25年8月31日までKARTEを利用しており、最大約944万件（のべ件数）の氏名、生年月日、住所、電話番号などが漏えいした。 エンジニア転職プラットフォーム「Offers」を運営するoverflowは2023年11月末でKARTEの契約を終え、同年12月に会員情報の連携を止めた。

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規約では契約終了後90日以内に個人情報を削除することになっていたが、連携した情報はプレイドのサーバに残ったままだったと述べ、同社に対してデータの削除と、削除の証明を求めている。 ヤッホーブルーイングは、公式通販サイト「よなよなの里」の顧客情報の一部（2994件）が漏えいした可能性を公表。2023年5月1日から10月31日にかけ、広告配信の最適化の目的で「KARTE Signals」を導入しており、「契約終了後90日以内に個人情報は削除される取り決め」だったが、サーバ上にデータが残っていたという。