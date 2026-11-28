清水茜の人気漫画『はたらく細胞』（講談社「月刊少年シリウス」所載）を初めて歌舞伎舞台化するスクランブル歌舞伎『はたらく細胞』が、2027年3月31日から4月24日まで、東京・新橋演舞場で上演される。…

スクランブル歌舞伎『はたらく細胞』原作者・清水茜が描き下ろしたスペシャルイラストを使用した新ビジュアル 清水茜の人気漫画『はたらく細胞』（講談社「月刊少年シリウス」所載）を初めて歌舞伎舞台化するスクランブル歌舞伎『はたらく細胞』が、2027年3月31日から4月24日まで、東京・新橋演舞場で上演される。

原作者・清水による描き下ろしスペシャルイラストと、それを使用した新ビジュアルが公開された。 あわせて、出演が発表されていたメインキャスト5人の配役、公演日程、チケット情報の詳細も明らかになった。２ 原作は、人間の体内を舞台に、白血球（好中球）や赤血球などの細胞を擬人化し、それぞれの働きや細菌、ウイルスとの戦いを描いた漫画。 今回公開されたイラストには、歌舞伎ならではの華やかな衣裳を身にまとった白血球（好中球）と赤血球が描かれており、原作漫画と歌舞伎の融合を象徴するビジュアルとなっている。

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すでに発表されている通り、体内に侵入した細菌などを排除する白血球（好中球）を片岡愛之助が演じる。 明るく健気で少し方向音痴な新米の赤血球役に中村壱太郎、遺伝子の異常によって生まれ、体内の秩序を脅かすがん細胞役に石川凌雅、ウイルス感染細胞やがん細胞などを攻撃するキラーT細胞役に関口メンディー、傷口などから体内に侵入して猛威を振るう黄色ブドウ球菌役に市川中車が決定した。