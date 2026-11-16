歌手活動再開：安田の還暦ライブと家族の支え

28日に還暦を迎えた安田が、長女なつ子の後押しもあり歌手活動を再開。木梨憲武の公演での経験や単独ライブ開催の経緯を明かす。

1994年に「とんねるず」の 木梨憲武 と結婚し、2男1女を育ててきた安田が、歌手としての活動を再開した。28日に還暦を迎えるこの節目に、安田は自身の夢を実現させるため、音楽の世界へと再び足を踏み入れた。これは長年の夢であった歌手活動への再挑戦であり、家族の支援を受けた新しい挑戦の始まりである。

還暦を機にした歌手活動の再開

安田はかつてエッセーの中で「今度生まれ変わったら歌手になりたい」という愿望を記していた。その夢を現実に近づけるため、安田は「何か生まれ変わらないかもしれないし、歌おうかな」と考え、今年から具体的な活動を始めたという。これは単なる趣味ではなく、還暦という節目を契機とした、人生の新たな目標達成のための決断であった。

Also read 大森元貴＆菊池風磨W主演『#真相をお話しします』興行成績2025年邦画実写1位に喜び「本当に感無量」

安田自身も、この決定に至るまで紆余曲折があったことを明かしている。以前から歌への思いはあったものの、実際にステージに立つことについては慎重な姿勢を保っていた。しかし、還暦という年齢が、これまでの人生を振り返り、自分自身のために何か新しいことを始める絶好の機会であると認識させた。

木梨憲武の公演が転機となった経緯

歌手活動再開の直接的なきっかけとなったのは、8月に札幌で開催された木梨憲武のフルオーケストラ公演「KINASHI CLASSIC in SAPPORO」である。この公演において、木梨から安田に対し「『風の谷のナウシカ』で歌えば」との誘いがあった。安田は「オーケストラで歌えるなんてそんなことない」と喜び、その場で歌唱を試みている。この経験が、安田の中で歌手としての自信につながった。

Advertisement

さらに、長女であるマルチメディアアーティストの木梨なつ子さんも、この活動に対して肯定的な後押しを行ったという。安田は「そうなんです」と述べ、娘の存在が重要な支えになっていたことを示している。家族の応援があり、安田は次のステップへと進む勇気を得たのである。

長女と夫の反応が分かれる単独ライブ

9月には東京で作詞家の松本隆氏が55周年を迎えることを祝う公演があり、安田も出演した。この場での評判が高まり、制作スタッフから「今度1人のライブをやりませんか」とのオファーがあった。安田は当初「いやあそれはちょっと無理だなあ」と迷っていたが、なつ子さんから「自分のためにやりな」という力強い言葉をかけられたことをきっかけに、10月に東京で単独ライブを行うことを決意した。

一方で、夫の木梨憲武の反応は異なるものであった。安田は「憲武さんの方は心配しすぎたせいか」と振り返り、木梨から「やめというた方がいいよ、やめな、やめな」と引き止められたと明かしている。安田は「意外に私に関しては怖がりかもしれないですね」と笑いながら述べ、夫の過度な心配と娘の背中を押す姿勢の対比をユーモアを交えて語った。

黒柳徹子との対話と将来の展望

司会の黒柳徹子から「それでも歌う曲があるんだからいいわね」と指摘を受けると、安田は若い頃について振り返った。安田は当時1年半くらい歌の活動を行っていた時期があり、その当時の曲を広げてみると「本当にすてきな曲ばかり」と評価している。そして、「今でも歌えるな」とにこやかに応じ、現在の歌唱力への自信を示した。

Advertisement

この単独ライブを通じて、安田は還暦を過ぎた女性としての新たな可能性を示している。家族の異なる反応を受け止めつつも、自分自身のために音楽を楽しむ姿勢は、多くの人々に勇気を与えるものである。今後の安田の音楽活動が、どのように展開していくかが注目される。