1975年に空前の大ヒットを記録し日本のポップス史に残る名曲「木綿のハンカチーフ」などを歌った歌手の太田裕美さんが18日死去した。71歳だった。長期闘病の末の逝世となった。

歌手の 太田裕美 さんが18日死去した。71歳だった。2019年に 乳がん を公表し、過酷な闘病生活を送りながら前向きにステージに立ち続けてきたが、その人生は18日という日付で幕を閉じた。

太田さんは2024年4月、治療に専念するために年内の活動休止を発表していた。この年に予定されていたデビュー50周年の記念活動も延期されており、最後の舞台となることはなかった。ファンや業界関係者に深い悲しみを与えている。

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太田裕美の音楽的遺産と名曲誕生の背景

太田裕美さんは1974年に「雨だれ」でデビューし、ピアノを弾き語る可憐な姿と透き通る歌声で瞬く間にファンを魅了した。デビュー曲の「雨だれ」は彼女の表現者としての基盤を固めることになったが、その後の展開が日本の音楽史を変えることになる。

1975年に発表した「木綿のハンカチーフ」は空前の大ヒットとなり、単なるヒット曲を超えて社会現象とも言える影響力を持った。以降も1976年の「赤いハイヒール」、1977年の「九月の雨」、1980年の「さらばシベリア鉄道」と、日本のポップス史に名を残す名曲を次々と世に送り出した。

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2002年にはNHK連続テレビ小説「さくら」でヒロインの母親役を好演するなど、歌唱力だけでなく演技力においても幅広い足跡を残している。音楽と映像の両輪で活動した太田裕美さんの功績は計り知れないものがある。

松本隆と筒美京平の対立から生まれた不朽の名曲

「木綿のハンカチーフ」の誕生裏には、若き才能たちによる執念とも呼べる駆け引きがあった。当時、思うような結果が出せずに忸怩たる思いを抱えていた作詞家の松本隆は、ディレクターに対して「好きなように書かせてほしい。これでだめなら僕を切ってくれ」と直談判をした。

自らを「アルバム作家」と称する松本隆は、3枚目のアルバム『心が風邪をひいた日』の1曲目としてこの曲を書き下ろした。1曲の中に遠距離恋愛の男女の会話を織り込むという異例の長い詞は、当初大きな抵抗感を巻き起こした。

作曲家の筒美京平は、「こんな長い詞に曲はつけられない」と難色を示したことはよく知られている。アルバムの中の曲だからこそ書けたという松本隆の意欲作は、結果的に時代を動かすことになる不朽の名曲へと変貌を遂げた。

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デベロッパーの工夫とZAP-X治療を受けた最期

デビュー時からアレンジを担当した萩田光雄の証言も興味深い。当時の太田裕美には「まごころ弾き語り」というキャッチフレーズが示す通り、クラシックテイストのお嬢様的なイメージがあったが、萩田はアルバムバージョンにあえて「ざっくりとしたジーパンのイメージ」を持ち込んだ。

後にシングルカットが決まった際、筒美京平があの印象的なイントロを書き加えたことで、誰もが知る名曲が完成した。このアレンジの転換点が、楽曲の世界的な広がりを決定づけた重要な要因となった。

晩年の太田裕美さんは病との闘いが続いた。2019年に乳がんの手術と抗がん剤治療を公表し、近年も体調を崩しながらも最前線で治療に臨んだ。最先端の脳治療システム「ZAP-X」による治療を受けながら静養に努めるなど、満身創痍の状況でも最期の瞬間まで戦い続けた。