歌手のLiSAと声優の鈴木達央が28日、それぞれの公式サイトで離婚を発表した。2人は2020年1月22日に結婚を発表。23年4月にはLiSAが第1子出産したことを報告していた。

歌手のLiSAと声優の鈴木達央が28日、それぞれの公式サイトで離婚を発表した。2人は2020年1月22日に結婚を発表。23年4月にはLiSAが第1子出産したことを報告していた。

公式サイトには「いつも応援してくださる皆様へ」と題した書面が掲載され「私事ではございますが、このたび離婚いたしましたことをご報告いたします。 お互いを尊重し、思いやりを持って話し合いを重ねた末に、2人で出した結論です」と伝えた。 そして「これまでの日々のなかで、彼が家族のために力を尽くしてくれたことに、心から感謝しています。 そして、私たち夫婦を温かく支えてくださった多くの皆さまにも、深く感謝申し上げます」とつづり、「これからも、2人で協力しながら、親として子どもを大切に育てていきます」とも伝えた。

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続けて「今後とも声優をはじめとしたクリエイターとして、そして父として精進してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。 何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。 LiSAは2010年にテレビアニメ『Angel Beats！ 』の劇中バンド“Girls Dead Monster”の2代目ボーカル・ユイ役に抜てきされ人気を集め、翌年の11年にミニアルバム『Letters to U』でソロデビュー。