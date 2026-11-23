7月に歌手デビューを果たした棋士が、第68回日本レコード大賞企画賞を受賞。麻雀と音楽の両立、そして来年の目標について明かす。

今年7月に歌手としてデビューした人物が、この日行われた賞の授与式において「第68回輝く！ 日本レコード大賞 」の 企画賞 を受賞したと正式に発表されました。この快挙により、音楽活動とプロ麻雀の二足のわらじを履く新たな局面を迎えることになり、業界内外から注目を集めています。

受賞が伝えられた直後、本人は「つい先日聞いたばっかりで、まだ実感がない」と率直な心境を語りました。しかし、周囲からの反応については「みんながすごく喜んでいただけて、何よりうれしい」と笑顔で明かし、喜びを隠しきれない様子でした。これは単なる栄誉ではなく、音楽という新しい分野で大きな支持を得られたことの証明と言えます。

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日本レコード大賞受賞の驚きと感謝

受賞に対して本人は、「賞をいただけるとは全く思っていなかったので、このCD制作に携わっていただいた全てのスタッフの皆さんやファンの方などに、感謝してもしきれない気持ちです」と述べました。想定外の受賞であったため、その重みと喜びが強く表れており、関係者への謝意が強調されています。

この受賞は、歌手デビュー曲「国士無双LOVE」が評価された結果です。タイトルからもわかるように、麻雀の要素を取り入れた楽曲であり、独特の世界観が業界関係者の心を動かしました。この賞を受けることで、音楽活動の存在意義がより明確になったとも言えるでしょう。

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麻雀と音楽の好循環と年の振り返り

今年1年間を総括すると、「本当に充実しましたね。CDデビューもしたし、麻雀の試合もかなり順調」と振り返りました。プライベート面では、ペットの猫ちゃんを迎え入れるなどの変化もありましたが、「全部うまくいった」と満足げな表情を見せました。「人生で一番順調な年だったんじゃないかなと思っています」と、過去最高級の充実感を感じている様子が伝わります。

歌手デビューという新しい挑戦は、精神的な成長にもつながりました。「初めてのライブだったり、初めての歌番組だったりで、久しぶりに緊張した」と振り返りつつも、「30歳を超えて、まだ新しいことに挑戦できるんだという気持ちにさせていただけた」と前向きな捉え方を示しました。これは年齢を超えた可能性の広がりを感じさせる重要な発言です。

さらに興味深いのは、音楽活動が麻雀への影響をもたらしている点です。「余計に麻雀で緊張しなくなりました」と本人は語ります。歌手としての舞台を経験したことで、メンタル面が強化され、麻雀の試合でのパフォーマンスにも好影響を与えています。この相乗効果は、両方の分野におけるさらなる活躍を予感させる要素です。

来年の目標とMリーグへの誓い

歌手デビュー時の目標として掲げていたテレビ朝日系歌番組「ミュージックステーション」（Mステ、金曜午後9時）への出演については、年内達成の可能性を問われると「無理！」とキッパリと否定しました。現実的な判断であり、現状の課題を明確に認識している証拠と言えます。

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その代わりに、「MステではなくMリーグで頑張る！」とダジャレを交えて意気込みを語りました。テレビ番組への出演よりも、自身の基盤である麻雀のプロリーグでの活躍を優先するという決意表明です。これは、自分自身が最も強みを発揮できる場所で勝負するという戦略的な選択と解釈できます。

やり残したことはあるかとの問いには、「ないです！」と即答し、今年を完全にやり遂げたという自信を示しました。来年に向けての準備も着々と進んでいると考えられ、麻雀棋士としての地位固めと、音楽活動のさらなる展開の両輪で、さらなる高みを目指す姿勢が窺えます。