歌手の菅原洋一さんが悪性リンパ腫で死去 92歳 生涯現役の歌謡界の重鎮

ムード歌謡の第一人者として「知りたくないの」「今日でお別れ」などのヒット曲を数多く世に送り出した歌手の菅原洋一さんが、悪性リンパ腫のため5月31日午前9時26分、東京都内の病院で死去しました。92歳でした。兵庫県出身で、最後までステージに立ち続けた生涯現役の歌手として、歌謡界に深い足跡を残しました。

歌手の 菅原洋一 さんが 悪性リンパ腫 のため5月31日に92歳で死去した。 虎ノ門病院での最期と、生涯現役で最後まで歌い続けた壮絶な日々を追う。 菅原さんは先月、誤嚥で入院した際に悪質リンパ腫が発見され、5月20日の公演は中止になったが、所属事務所は「大事を取っただけ」と説明。

病床でもリハビリに励み、前日まで家族と過ごしたが、翌朝容体が急変した。 最後のステージは4月6日の上野でのコンサートで、座ったまま11曲を歌唱。6月と8月にも公演が予定されていた。1958年にタンゴ歌手としてデビュー後、小澤惇氏のプロデュースでムード歌謡の第一人者に。1967年の「知りたくないの」でNHK紅白初出場以降22年連続出場し、1970年「今日でお別れ」で日本レコード大賞を受賞。1982年のシルヴィアとのデュエット「アマン」もカラオケで人気。

国立音楽大学声楽科出身で、タンゴからシャンソン、カンツォーネまで幅広く歌い分ける技術を持ち、唯一無二のシンガーとしての地位を確立した。 七三分けの髪と丸顔で「ハンバーグ」の愛称で親しまれ、2023年のインタビューでは「歌い続けることで生き永らえている」と語り、声質の変化に合わせて呼吸法を変えるなど研究を怠らなかった。

「死ぬことは修業が終わったということ」という言葉通り、歌の道を究め続けた生涯だった。 主なヒット曲は「愛のフィナーレ」「忘れな草をあなたに」など。1988年ソウル五輪前夜祭に出演、2010年は77曲を歌唱する77歳コンサート、2018年デビュー60年で日本レコード大賞企画賞、2019年文化庁長官表彰を受賞している





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