欧州市場、イラン協議進展とハイテク株高で反発

ロンドン株式市場は小幅反発し、鉱業・銀行株が買われた。欧州株式市場はハイテク株高がけん引し反発。ユーロ圏国債利回りは低下し、イラン協議の進展が安心材料となった。

ロンドン株式 市場は小幅に反発して取引を終えた。 米国とイランの戦闘終結に向けた協議の動向に関心が集まる中、鉱業や銀行株などが買われた。 中型株で構成するFTSE250種指数は0.57%上昇した。

イランが米国との合意案を検討していると報じられたほか、レバノンは親イラン武装組織ヒズボラとイスラエルの部分的な停戦を発表した。 銅価格の値上がりを受けて、FTSE350種鉱業株指数は4.01%高。 資源大手グレンコアは4.6%、アングロ・アメリカンは4.1%、リオ・ティントは3.2%いずれも上昇した。 銀行株指数は1.85%上昇。

石油・ガス株指数は0.44%高。 イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁は、英インフレ率を目標に戻すことが重要だとの見解を示した。 ブリティッシュ・アメリカン・タバコは2.5%安。 電子たばこなどの収益見通しを引き上げたものの、全体の業績見通しを据え置いたことで売られた。

欧州株式市場は反発して取引を終えた。 人工知能（AI）関連の需要への期待からハイテク株が上昇し、相場全体をけん引した。 イランが戦闘終結に向けた米提案を検討していると報じられたことも、投資家心理を押し上げた。 STOXX欧州600種テクノロジー株指数は3.36%高。

欧州半導体大手STマイクロエレクトロニクスは15.1%高。 データセンター関連の売上高目標を引き上げ、買いが膨らんだ。 ドイツの半導体大手インフィニオン・テクノロジーズは9.5%、配電・制御機器大手シュナイダー・エレクトリックは4.0%それぞれ上昇した。5月のユーロ圏の消費者物価指数は前年同月比上昇率が3.2%。 エネルギーとサービス価格が上昇し、4月の3.0%から伸び率が加速した。

欧州中央銀行（ECB）が来週の理事会で25ベーシスポイント（bp）の利上げを決定する公算が大きい。 オランダの投資会社プロサスは9.4%高。 投資先の中国のテンセント・ホールディングス（騰訊控股）が、AIエージェント導入の準備を進めていると報じられた。 ユーロ圏債券市場では、域内国債利回りが低下した。

米国とイランの合意期待が再浮上したことを受け、前日の上昇分を一部巻き戻した。 トランプ米大統領は1日、イランとの協議が「急速なペース」で継続していると述べた。 イランのメディアは2日、イランが戦争停止に向けた米国との合意案を検討中だが、ここ数日は米政府と接触していないと報じた。 合意が成立すれば、ホルムズ海峡を通る原油の流れが再び確保され、エネルギー価格の低下と、ECBの利上げ観測の後退につながるため、債券市場の安心材料となる可能性がある。

市場はまた、ユーロ圏のインフレ率にも注目。 欧州連合（EU）統計局が発表した5月のユーロ圏の消費者物価指数（HICP）速報値は前年比上昇率が3.2%で、前月の3.0%から加速した。 ユーロ圏の指標金利であるドイツの10年債利回りは4ベーシスポイント（bp）低下の2.97%。 前日は8bp上昇していた。

ECBの政策金利見通しに敏感な独2年債利回りは2bp低下の2.613%。 前日は9bp超上昇していた。 イタリア10年債利回りは6bp低下の3.696%。 利回りはいずれも取引序盤にはさらに低下していたが、イランが米政府との連絡を停止したとの発表を受け、低下幅の一部を縮小した。

市場参加者は、イラン情勢の進展に加え、来週のECB理事会や今後のインフレ動向に引き続き注目している。 アナリストの間では、ECBが利上げサイクルを継続する一方、ユーロ圏経済の減速懸念もくすぶっており、債券市場は不安定な展開が予想される。 株式市場では、AI関連銘柄への楽観的な見方が広がっているが、地政学リスクや金融政策の不透明感が相場の上値を抑える可能性もある。 投資家は、各国の経済指標や中央銀行の動向を慎重に見極めながら、ポートフォリオを調整している





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