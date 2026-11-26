＜外為市場＞米国の感謝祭で薄商いとなる中、ドル高が一服し、今年の高値をやや下回る水準で推移した。世界の株式市場が反

ただ、短期的に重要な節目である１．１２ドルを回復するのは難しいとサンタンデールＡＭのシニアストラテジスト、トマス・ガルシアプ​リニョス氏は指摘。 新たなレンジが１．０７ドルから１．１２ドルの間で形成されつつあると述べた。

スイスフランは対ドルで０．４％安の１ドル＝０．８３４１フラン。 前日は安全資産への需要から０．５％上昇していた。 銀行株が最大の押し上げ要因となり、ＨＳＢＣが２．３％高、スタンダードチャータードが１．３％高、ライオン・ファイナンス・グループが４．２％高となった。 たばこ大手インペリアル・ブランズは１３．３％急‌伸し、１日の上昇率として過去最大を記録。９年超ぶりの高値を付けた。

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米たばこ大手アルトリアが同社に対する全額現金による買収提案⁠を検討していると表明し、同社事業の一部を巡って別の相手と協議していると明らかにしたことが材料視された。 大幅に上昇して取引を終えた。 米国が欧州連合（ＥＵ）に課す予定の関⁠税が​懸念されたほど厳しくならないとの期待から、幅広い銘柄が買われた。 ドイツ、スペイン、イタリアの主要株価指数⁠はいずれも２％超上昇した。