＜ロンドン株式市場＞ 続落して取引を終えた。ＦＴＳＥ１００種は小幅に続落した。銀行や鉱業株の売り注文が優勢だった一方、景気変動の影響を受けにくい銘柄が物色され、相場を下支えした。中型株で構成するＦＴＳ

＜ロンドン株式市場＞ 続落して取引を終えた。 ＦＴＳＥ１００種は小幅に続落した。 銀行や鉱業株の売り注文が優勢だった一方、景気変動の影響を受けにくい銘柄が物色され、相場を下支えした。

中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０．９３％安だった。 銀行大手スタンダード・チャータードは４．７％、ライオン・ファイナンス・グループは４．２％それぞれ下落した。 金の値下がりを受けて、ＦＴＳＥ３５０種貴金属株指数は２．９１％安。 航空宇宙・防衛株指数は２．７８％安。

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エンジンメーカーのロールスロイスは３．９％下落した。 一方、生活必需品株指数は１．２３％高。 日用品のレキット・ベンキーザーは１．３％上昇。 ユニリーバは米マコーミックとの統合に関する英競争当局の見解が前向きなものとして好材料視され、２．２％値上がりした。

たばこのインペリアル・ブランズは６．１％高。 モルガン・スタンレーによる目標株価の引き上げを受けて、買われた。 ＜欧州株式市場＞ 続落して取引を終えた。 銀行やハイテク株の売り注文が目立った。

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利上げ観測の高まりや米関税措置を巡る不透明感、人工知能（ＡＩ）関連を巡る先行き懸念が相場の重荷となった。 ＳＴＯＸＸユーロ圏銀行株指数は３．３２％、ＳＴＯＸＸ欧州６００種銀行株指数は２．９６％それぞれ下落した。 テクノロジー株指数は３．１１％安。 オランダのハイテク投資会社プロサス は４．９％値下がりした。

一方、自動車・部品株指数は１．４８％上昇。 ＪＰモルガンによる強気のリポートを受けて、ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は３．４％、ＢＭＷは３．７％それぞれ上昇した。 業績予想を上方修正したフランスの蒸留酒メーカー、レミー・コアントローは１３．１％上昇した。１０月の米コア個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年同月比の伸びが市場予想を上回った。 これを受けて、１２月の米利上げ観測が高まった。

ＬＳＥＧのデータによると、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が１２月会合で利上げするとの見方が強い。 米政権は主要貿易相手国・地域に新たな関税措置を提案。 欧州連合（ＥＵ）は、米国との間で合意した関税率上限１５％と整合するものになるとの認識を示した。 ＜ユーロ圏債券＞ 域内国債利回りが低下した。

人工知能（ＡＩ）関連株への売りが続いて米主要株価指数が急落し、投資家が相対的に安全な国債に資金を移した。 域内の指標となるドイツ１０年債利回りは４．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下し、３．２２％となった。 一時は１１月６日以来の低水準を付けた。 ドイツ２年債利回りは４．５ｂｐ低下の３．０２％。

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半導体大手エヌビディア のジェンスン・フアン氏が２３日に最高経営責任者（ＣＥＯ）に復帰したことで株価は上昇したが、ＡＩを巡る疑念はくすぶっている。 米議員からは同氏の再任を批判する声が上がった。 フランス１０年債利回りは４．５ｂｐ、イタリア１０年債利回りは３．５ｂｐ低下した。 短期金融市場ではＥＣＢの利上げ観測が後退。２０２７年７月までに織り込まれた金融引き締め幅は、２３日の約６０ｂｐから直近では約５５ｂｐに縮小した。