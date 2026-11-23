トップクラスの若手選手を育て上げる欧州屈指のクラブに回帰したドルトムント。その歩みをGOALが検証する

ブンデスリーガでは9試合を終え、宿敵バイエルン・ミュンヘンと並んで首位。 チャンピオンズリーグでも最初の4試合で3勝を挙げ、ベスト16進出へ好位置につけている。 選手たちは、フィジカル面での要求が厳しく、攻守の切り替えを重視するコヴァチ監督のサッカーに適応し、チームは好調だ。

頼れるエースストライカーのセール・ギラシー、センターバックのコンビを組むヴァルデマール・アントンとニコ・シュロッターベック、正GKのグレゴール・コベルら経験豊富な選手に称賛が集まる一方、BVBの躍進には若手も同じくらい重要な役割を果たしている。 実際、ブンデスリーガの先発メンバーの平均年齢は、ジェイドン・サンチョ、クリスチャン・プリシッチ、アクラフ・ハキミ、アレクサンダー・イサクらが在籍していた2018-19シーズン以来、初めて25歳を下回った。

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ドルトムントは3月、セバスティアン・ケールの後任としてオーレ・ブックをスポーツディレクターに迎え、方針を大きく転換した。 ケールは知名度の高い選手の獲得とチームへの経験の上積みを重視したが、ブックは若手育成を優先する。 エルフェルスベルクがドイツ4部からブンデスリーガへ駆け上がる快進撃を、中心となって支えた人物だ。

「良いサッカー選手は、どのリーグでプレーしていても良い選手だ」とブックは就任会見で語った。 「もちろんレベルは違うが、私はブンデスリーガとドルトムントをよく知っている。 結局は、チームと監督が求めるプレースタイルに合うかどうかだ。 クラブの力になる逸材を見つけるため、緊密に協力していきたい。

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アプローチは非常によく似たものになるが、今はスカウティングと分析に使えるリソースが増えた」 カリム・アデイェミ、ユリアン・ブラント、サリフ・エズジャンがそれぞれバルセロナ、アヤックス、ベシクタシュへ移籍。 さらにニクラス・ジューレが引退し、ヤン・コウトがコモへ期限付き移籍したことで、チームを大幅に刷新する道が開けた。 ドルトムントは直近の移籍市場で6人を完全移籍で獲得し、その中には合計5600万ユーロで迎えたギリシャ出身の攻撃的MF、19歳のコンスタンティノス・カレツァスと23歳のヤニス・コンスタンテリアスも含まれる。

ブックの戦略は、ロベルト・レヴァンドフスキ、アーリング・ハーランド、ジュード・ベリンガム、ウスマン・デンベレをドルトムントに連れてきたミヒャエル・ツォルクの戦略と重なる。 クラブは再び世界的な選手になり得る若手に狙いを定め、低価格で獲得して才能を開花させ、長期的には巨額の利益を得て売却することを目指している。 ツォルク時代と同じくらい多くの当たりを引ければ、ドルトムントは財政の均衡を保ちながら、再び継続的に主要タイトルを争えるはずだ。 新加入組には、すでに明るい兆しが数多く見られる。

移籍金の額から最も大きな重圧を背負うカレツァスも、有望なスタートを切った。12試合で3得点に関与し、その中にはチャンピオンズリーグのレアル・ベティス戦で途中出場から決めた劇的な決勝点も含まれる。 一方のガドゥは、早くもコヴァチ監督の最終ラインに定着。2026-27シーズンのドルトムントのブンデスリーガ開幕から9試合のうち8試合に先発した。 背後への対応の速さ、空中戦での存在感、パスの正確さで印象を残し、10月のブンデスリーガ月間最優秀ルーキーに選ばれたほか、フランス代表にも初招集された。

コンスタンテリアスにとって残念なのは、まだチームに貢献できていないことだ。 クラブで初めて先発した試合で前十字靱帯を負傷する不運に見舞われた。 この離脱を受けてドルトムントはヌワネリを獲得。 アーセナルからの期限付き移籍で加入したヌワネリは、ドルトムントでの最初の12試合で才能の片鱗を見せたものの、まだ得点もアシストも記録していない。

ドルトムントのアカデミーからも、期待の選手が3人台頭している。 いずれも当初は他クラブから加入した選手だ。 最も大きな期待を集めるのは、かつてアタランタの有望株だったサムエレ・イナシオ。 今年2月、17歳でドルトムントのトップチームに入った。

イタリア出身のFWは昨年のU-17欧州選手権で同国のチーム内得点王となり、現在はコヴァチ監督のチームで12試合に出場している。5月にドルトムントがアイントラハト・フランクフルトに3-2で勝利した試合では、見事なボレーで決勝点を挙げ、クラブでの初得点を記録した。6月にはイタリアのA代表デビューも果たした。 コヴァチ監督は「我々のクラブとイタリアサッカーの未来」と評し、「非の打ちどころのない技術」を称賛している。 LAギャラクシーの育成組織でキャリアを始めたマティス・アルバートも、メディアの注目を広く集めている。

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プリシッチとジョバンニ・レイナの記録を上回り、ブンデスリーガでプレーした史上最年少の米国人選手になるとともに、米国代表史上最年少の得点者となった。17歳にしてすでに代表で5試合に出場。 ドルトムントのトップチームではここまで2試合の出場にとどまるが、コヴァチ監督はその明るい将来を確信している。 ドルトムントの指揮官は先月、こう語った。

「非常に才能のある若者で、練習ではすでに本当に良い兆しを見せ、カップ戦にも出場した。 遅かれ早かれ、おそらく早いうちに、半年前には想像できなかったほど多くの出場時間を、ここBVBで得るだろう」。 イタリア人DFルカ・レッジャーニもコヴァチ監督に好印象を与えている。 かつてサッスオーロの有望株だったレッジャーニは、3月のアウクスブルク戦で2-0の勝利に貢献するゴールを挙げ、ブンデスリーガで得点した史上最年少のイタリア人選手となった。

その後、2029年までの長期契約を結んだ。 ボール扱いに優れるセンターバックで、イタリア代表にも食い込んだが、ドルトムントではまだ定期的な出場機会を得ておらず、ACミランへの移籍が取り沙汰されている。 セットプレーでのキック数もチーム最多で、守備での判断力は、ドルトムントがリーグ最少タイの失点数を維持する助けとなっている（9試合で7失点）。 市場価値が現在約5000万ユーロと見積もられるスヴェンソンには、リヴァプールやバルセロナなどが獲得候補として挙がっている。

ジョーブ・ベリンガムも、ドルトムントの守備の安定に一役買っている。 恵まれた体格と優れたタイミングを生かし、中盤で相手の攻撃を断ち切る。 サンダーランドから3300万ユーロで加入した21歳のベリンガムは、ドイツでの適応に時間を要したが、今では兄ジュードの影から抜け出しつつある。 このまま成長を続ければ、レアル・マドリーでプレーする兄と同様、近い将来に高額での移籍を実現する可能性がある。

味方との連係に優れ、ボールを持たない場面でも休みなく動く。 その働きはコヴァチ監督の戦術に不可欠だ。 夏にはブレントフォードがバイアーに7000万ユーロを提示した。 また、アーセナルはヌワネリの成長を確認するかたわら、バイアーも視察していると報じられており、次に大きな移籍を果たす選手になるかもしれない。