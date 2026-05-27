欧州国債市場の動向 ドイツ連邦債10年物の利回りは横ばい

欧州国債市場の動向についての報道。ドイツ連邦債10年物の利回りは横ばい圏となっている。英国時間16時時点では2.9%台後半と、前日の同時点とほぼ同じ水準で取引されている。

27日の 欧州国債市場 で、指標銘柄である ドイツ連邦債 10年物の 利回り は横ばい圏となっている。 英国時間16時時点では2.9%台後半と、前日の同時点とほぼ同じ水準で取引されている。

引き続き、紛争終結へ向けた米国とイランの交渉に投資家の関心が高い。 関連報道を材料に、ドイツ長期債には売りと買いが交錯している。 このところの欧州中央銀行（ECB）関係者の発言を踏まえてECBが6月の理事会で利上げを決めるとの織り込みが一段と進み、ドイツ長期債相場の上値を抑えた面があった。27日にロイター通信がイラン国営テレビの報道を引用する形で、イランが米国との紛争終結へ向けた覚書の草案を入手したと伝えた。 草案では非公式な枠組みとして、イランがホルムズ海峡の商船の通航を1カ月以内に軍事衝突前の状況に戻すとした。

米国はイラン周辺から軍を撤退し、海上封鎖を解除する。 ただし、これらの内容は最終決定ではないという。 英国の10年債利回りは低下し、英国時間16時時点は4.8%台半ばと前日同時点と比べ0.03%ほど低い水準で推移している。 米国とイランの緊張が緩む方向へ状況が進展するとの見方から、英国債には買いが先行。

その後、報じられた米国とイランの覚書草案について米国側が否定すると、英長期債にも売りが出て、利回りは低下幅を縮めている





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欧州国債市場 ドイツ連邦債 利回り 米国 イラン 交渉 紛争終結

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