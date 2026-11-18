欧州中央銀行は来週の会合で、ユーロ圏銀行の法定準備率を1%から2%へ引き上げる案を協議する。この措置により、欧州通貨当局の年間利払い負担は最大44億ユーロ削減され、金融システムの安定性が強化される見込みだ。

欧州中央銀行 の政策担当者は、来週予定されている政策決定会合において、 ユーロ圏 加盟国の銀行に課している最低準備率を引き上げる具体的な案を協議する方針である。事情に詳しい関係者4人がこの情報を明らかにした。この動きは、欧州の中央銀行が直面している財政的な圧縮圧力への対応策として捉えられている。

最低準備率の引き上げと負担軽減効果

欧州中央銀行が協議している提案の核心は、銀行が欧州通貨当局に預け入れる「法定準備」の最低割合を、現在の1%から2%へと倍増させることにある。これは、預金などの短期負債に対して無利息で預け入れる準備金の枠組みに関する変更であり、金融システムから余剰な流動性を吸収することを意図している。

Also read AIコーディングエージェントの登場でコード作成量が30％増もコードレビュー時間は49％長くなりボトルネックが移り変わったことをハーバード大学の研究者が発見

この構造変更により、銀行の準備金のうち、欧州中央銀行から金利を支払われている「超過準備」の比率が低下することが見込まれる。超過準備への利払いコストが削減されることで、ユーロ圏各国の中央銀行が被る財政的な損失を抑制する直接的な効果が生じる。

ドイツ連邦銀行など複数の加盟国中央銀行は、過去の欧州中央銀行による金融緩和政策の下で、低利回りあるいはマイナス利回りの国債を大量に保有してきた背景がある。これらの資産の運用収益は限定的であり、現在の金利上昇局面において中央銀行の黒字性を圧迫する要因となっている。

Advertisement

金利上昇による逆ざやの拡大と解決策

足元の金利上昇傾向により、銀行が保持する超過準備に対する利払いコストが増加している。その結果、中央銀行が国債などから得る金利収入を上回る「逆ざや」状態が生じ、これが各中央銀行の経営を圧迫する要因となっている。この逆ざやの拡大は、政策の独立性や財政の健全性に対する懸念材料となっていた。

ロイター通信の試算によれば、最低準備率を1%から2%へと引き上げる措置が実施されれば、現在の金利水準を前提とする場合でも、欧州中央銀行およびユーロ圏21か国の中央銀行全体の年間利払い負担を少なくとも44億ユーロ削減できる。

この削減効果は、将来の金利動向によってはさらに拡大する可能性がある。現在、超過準備に適用される欧州中央銀行の預金金利は2.5%であるが、来年には3.0%から3.25%へと上昇すると市場では見込まれている。金利が上昇すればするほど、削減対象となる超過準備の規模が相対的に小さくなるため、財政負担の軽減効果は大きくなる。

金融システムへの影響と今後の展開

最低準備率の引き上げは、単なる財政負担の軽減にとどまらず、ユーロ圏全体の金融システムにおける流動性の管理にも影響を与える。銀行はより多くの資金を準備金として欧州中央銀行に預け入れる必要が生じるため、実経済への貸し出しや投資に回せる資金の割合に変化が生じる可能性がある。

Advertisement

この政策変更が正式に承認されれば、それは欧州中央銀行がインフレ対策と財政健全化の両立を図るための重要な一歩となる。加盟国間の調整が進み、来週会合での最終決定に向けて議論が深まると見られる。

欧州中央銀行のこの動きは、ユーロ圏経済の今後の行方だけでなく、金融政策の正常化プロセス全体にも重要な示唆を与える。各国の中央銀行経営の安定性が確保されることで、長期的な物価安定の達成に向けた基盤が強化される期待が高まっている。