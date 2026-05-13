欧州・英国市場の包括的分析：地政学的リスクと金融政策の狭間で揺れる株式・債券市場の現状

ロンドンおよび欧州株式市場の反発要因である鉱業・半導体株の動向から、英国政治の不安定化、さらには欧州中央銀行（ECB）の利上げ観測に伴うドイツ国債利回りの上昇まで、多角的な視点から現状を詳述します。

ロンドン株式市場は、主要なセクターでの買い戻しが進んだことで反発して取引を終えた。 特に鉱業株と銀行株が相場の下値を支える形で買われ、市場全体のセンチメントを改善させた。

中型株で構成されるＦＴＳＥ２５０種指数は０．２８％上昇し、地場企業の底堅さが示された格好となった。 セクター別では、ＦＴＳＥ３５０種鉱業株指数が４．３６％の大幅上昇を記録し、銀行株指数も１．４４％上昇するなど、資源価格の変動や金融環境への期待が反映された。 個別銘柄では、製品検査および認証サービスを展開するインターテックが５．３％上昇したことが目立っている。 これは、スウェーデンの投資会社ＥＱＴによる買収提案に対して、同社が同意を示す可能性が浮上したことが好感されたためである。

しかし、市場の視線は経済指標のみならず、英国国内の政治的不透明感にも向けられている。 スターマー英首相は続投の意向を維持しているものの、ストリーティング保健相が辞任の準備を進めているとの報道があり、政権内部の不協和音が表面化している。 市場関係者の間では、閣僚の辞任が連鎖的に発生すれば、首相自身の退陣も時間の問題となるのではないかという悲観的な見方が広がっており、政権交代に伴う財政規律の緩みや政策の方向性変更への懸念が、今後の投資判断に影を落とすリスクとなっている。

一方、欧州株式市場においても反発の動きが見られ、特に鉱業や半導体関連銘柄に強い買いが集まった。 イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰への懸念は、依然として市場の重石となっているものの、金属価格の上昇が追い風となり、ＳＴＯＸＸ欧州６００種資源株指数は４．３７％高と躍進した。 特に半導体セクターの盛り上がりが顕著であり、ドイツの半導体大手インフィニオン・テクノロジーズが１０．７％上昇したほか、ＳＴマイクロエレクトロニクスが９．９％高、製造装置メーカーのアイクストロンが１１．２％上昇するなど、ハイテク株が相場を牽引した。

また、製薬大手のメルクが通期利益見通しを引き上げたことで７．２％上昇し、保険大手のアリアンツも２０２６年第１四半期の増益発表を受けて１．１％上昇した。 銀行業では、予想を上回る利益を計上したオランダのＡＢＮアムロが８．７％上昇するなど、金融セクターの好調さも際立っている。 ＬＳＥＧのデータによれば、欧州企業の２０２６年第１四半期の利益は前年同期比で１０．２％増加すると見込まれており、企業の収益力が３年ぶりの高い伸びを見せていることが、株価の底堅さを裏付けている。

同時に、訪中しているトランプ米大統領と習近平国家主席による首脳会談の行方が、今後の貿易環境や地政学的リスクの緩和につながるかどうかに市場の関心が集中している。 債券市場に目を向けると、ユーロ圏ではインフレ懸念が再燃し、ドイツ国債利回りが５営業日連続で上昇するという厳しい展開となった。 投資家の間では、エネルギー価格の高騰が物価を押し上げ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が年内に計７５ベーシスポイントの利上げに踏み切らざるを得ないとの観測が強まっている。

特に、イランがホルムズ海峡での支配力を強めていることで、中東における恒久的な和平合意への期待が後退し、原油価格の急騰がインフレを加速させるリスクが高まっている。 トランプ米大統領は、中国訪問に先立ち習近平国家主席とイラン紛争について協議する予定であるとしているが、習氏の助けは必要ないという強気な姿勢を示しており、外交的な解決への道筋は不透明なままである。 こうした背景から、ＥＣＢの政策金利に敏感なドイツ２年債利回りは２．７２％付近で推移し、指標となる１０年債利回りは約１ベーシスポイント上昇の３．１１％となった。

また、米国の４月卸売物価指数（ＰＰＩ）の伸びが加速したことを受け、米債利回りに追随する形で欧州全体の利回りも上昇する傾向にある。 短期金融市場では、ＥＣＢの預金ファシリティ金利が年内に現行の２％から２．７５％まで引き上げられるとの見方が支配的であり、来月の理事会での利上げ確率は９０％に達している。 イタリア１０年債利回りは３．８８％で横ばいとなり、ドイツとの利回り格差（スプレッド）は７３．５ベーシスポイントに縮小した。

一方、政治的混乱が続く英国の１０年債利回りは、前日の急騰からわずかに低下し５．０８％となったものの、依然として歴史的な高水準にあり、市場は極めて警戒感の強い状態にあると言える





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欧州株式市場 ECB 地政学的リスク 半導体関連株 インフレ対策

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