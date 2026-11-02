欧州スーパー冷凍庫異常：サイバー攻撃疑いで温度急上昇

スウェーデンからベルギーにかけてのスーパーマーケットで冷蔵設備の故障が発生。アホールド・デハゼイやICAなどが影響を認め、国家サイバーセキュリティーセンターが調査中。

スウェーデンからベルギーに至る欧州各地のスーパーマーケットで、2日にかけて冷蔵・冷凍設備の温度上昇という深刻な事態が発生した。 アホールド・デハゼイ と コルライト は、夜間に発生したIT障害により、ベルギーとルクセンブルク内の数十店舗で冷蔵および冷凍設備に被害を受けたと発表している。スウェーデンの大手食料品チェーンである ICA と コープ も、同様に店内の温度が急上昇したと報告しており、地域的な広がりが見られる。

深夜発生したIT障害と温度上昇の実態

アホールド・デハゼイおよびコルライトによると、この事案は夜間に起きたIT障害に起因するものだと説明されている。ベルギーおよびルクセンブルクに点在する関連店舗の多くで、冷蔵や冷凍のためのシステムが機能停止し、保存食品の安全性に懸念が波及した。スウェーデン国内でもICAとコープの店舗で同様の症状が確認されており、複数の企業で同一の原因によるインフラ障害が発生している可能性がある。

Also read 『コードネーム：神不言』開発チームが明かす美麗キャラクター表現の秘密―眼球シェーダーや表情描写、モバイル向け最適化技術に迫るインタビュー公開

スウェーデンの現場で50度まで達した温度

スウェーデン、ストックホルムに本部を置くICAのフランチャイズ店にて営業を担当するセールスマネージャーのエングラ・イングウォール氏は、ロイター通信の取材に対し、サイバー攻撃の可能性を示唆する衝撃的な事実を明らかにした。イングウォール氏によると、攻撃は午前2時（日本時間では午前10時）に発生したが、異常に気づいたのは数時間後だったという。現場では全ての冷凍庫の温度が50度まで上昇し、イングウォール氏は「全て駄目になった」と状況を説明している。

Advertisement

国家機関による調査と犯人特定への難しさ

スウェーデンの国家サイバーセキュリティーセンター責任者であるジョン・ビロウ氏は、2日時点で国内各地の食品店に影響を及ぼす複数の事案に対応していると述べた。しかし、ビロウ氏は攻撃の背後に誰がいるか、またそれが単なる技術的故障なのか意図的なサイバー攻撃なのかについて、現時点では推測することを控えるべきだと強調した。犯人の特定や攻撃の動機解明には、今後さらに詳細なデジタルフォレンジック調査が必要となる見通しだ。

食品ロスと消費者への影響が懸念される

冷却設備の機能停止は、店内に陳列されていた食品の廃棄という形で直接的な経済的損失を生んでいる。50度という高温环境下では、冷蔵・冷凍食品は短時間で腐敗が進み、多くの商品が廃棄せざるを得ない状況だ。アホールド・デハゼイ、コルライト、ICA、コープといった主要チェーンが同時多発的に被害を受けていることから、サプライチェーン全体の混乱や消費者の不安増大を招く恐れもある。今後の公式な発表次第で、被害額や影響範囲の詳細が明らかになる可能性がある。