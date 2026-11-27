GOALが、今週末に欧州各地で行われるアメリカ人選手同士の対決を展望する。

フォラリン・バログンとタナー・テスマンは、ともに自らの力を示す必要がある。 今週末、リーグ・アンの伝統ある強豪同士の対決で、どちらかがそれを証明するかもしれない。 先発の可能性が高いのはテスマンだ。

リヨンの中盤の中心で、より安定した役割を確保している。10月半ばからリーグ・アンで継続的に先発しており、それ以前はシーズンの大半で途中出場だった。 アメリカ代表には3月から招集されていないが、新監督の就任を控え、テスマンにとっては再出発の機会となるはずだ。 同時に、次に指揮を執る人物に挑戦への準備ができていると示したいだろう。 新生活を送っているのはブライアン・レイノルズだ。

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レンヌでの環境に適応するなか、ここまでは順調で、右サイドバックとして先発メンバーに定着した。 アメリカ代表に招集されたばかりで、今週末のトゥールーズ戦にも自信を持って臨むはずだ。 本人もクラブもそう願っているはずだ。 今週末の相手、ドルトムントには総力で挑む必要がある。