欧州で航空便への爆発物脅迫が相次ぐ 11月2日にワルシャワやローマ行きに影響

11月2日、欧州でポーランド、イタリア、ブルガリア、スペイン行きの計7便に爆発物の脅迫が相次ぎ、ワルシャワ・モドリン空港へ目的地を変更した便もありました。各空港では着陸後に爆発物の捜索検査が行われ、欧州委員会は関連性の判断は時期尚早としています。

欧州で11月2日、航空便に対する爆発物の脅迫が相次いで報告されました。報告された内訳は、ポーランド行きが2便、イタリア行きが2便、ブルガリア行きが2便、スペインに着陸する便が1便で、合計7便となります。

このうち1便は目的地を変更し、その他の航空機は予定どおり目的地へ到着した後に爆発物の捜索検査を受けました。欧州委員会の報道官は、状況を緊密に注視していると述べたうえで、報告された一連の事案に関連性があるかどうかについて現時点で結論を下すのは時期尚早だとしています。

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ローマ行きライアンエアー便の検査と後続の事案

ローマ・フィウミチーノ空港は、ライアンエアー（Ryanair）2便が着陸後に爆発物の有無を捜索され、爆発物処理班によって安全が確認されたと、11月2日の声明で発表しました。同空港の発表は、脅迫を受けた便の安全確認がどのように行われたかを公式に示すものです。

その約1時間後、別の航空機も同様の影響を受けたことが明らかになっています。ローマ行きの2便と後続の事案は、いずれも航空機が着陸した後に検査を受けた点で共通しています。

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爆発物処理班は、不審物の疑いがある場合に専門的な確認を行う部隊です。空港や航空会社は、乗客と乗員の安全を最優先に、着陸後の機体を指定エリアで確認する手順を取ることが一般的です。今回の発表では、ローマ・フィウミチーノ空港が処理班による確認結果を明示した点が特徴です。

スカンジナビア航空751便とLOTポーランド航空の目的地変更

スカンジナビア航空751便は、脅迫を受けた便のひとつとして、目的地変更を伴わずに予定どおり到着しました。同便は11月2日の午前8時30分頃にコペンハーゲンを出発し、ワルシャワへ向かいました。

スカンジナビア航空（SAS=Scandinavian Airlines）の広報担当者は、同便に対して脅迫があったことを認めています。同便はダイバートすることなく、予定どおり1時間後に着陸しました。

スカンジナビア航空機が着陸してから30分後、LOTポーランド航空の機体が、当初の目的地だったワルシャワ・ショパン空港から約25マイル（約40キロメートル）離れたワルシャワ・モドリン空港へと目的地を変更しました。LOTポーランド航空は、機体を指定された駐機エリアへ誘導し、保安検査を実施したものの、不審物は発見されなかったと付け加えています。その後、乗客はバスで当初の目的地であるショパン空港へ搬送されました。

欧州委員会と航空各社の立場と見方

欧州委員会は、現時点で複数の事案がつながっているかどうかを判断する段階にないという立場を示しています。報道官は状況を緊密に注視しているとしつつ、関連性について結論を出すのは早すぎると述べました。

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ローマ・フィウミチーノ空港は、爆発物処理班による安全確認を根拠に、ライアンエアー2便の安全を公式に確認しました。スカンジナビア航空は脅迫があったことを認めた一方、LOTポーランド航空は、目的地変更の後に保安検査を行い、不審物が見つからなかったと説明しています。

各当事者の説明は、それぞれの便と空港に関する個別の情報に基づいています。欧州委員会による判断は、報告された事案の関連性の有無が確認されるまで保留される見通しです。

乗客と空港運営への影響と今後の確認事項

今回の脅迫により、対象となった便の乗客は、着陸後の捜索検査や目的地の変更という予定外の対応を経験しました。ワルシャワ・モドリン空港に向かった便の乗客は、バスでショパン空港へ搬送されています。

航空各社と空港は、脅迫の報告があった場合に機体を指定エリアへ誘導し、検査を行うという手順で対応しました。こうした対応は、後続の便の運航や到着時刻に影響を与える可能性があります。

現時点で、欧州委員会が関連性の判断をいつ示すかといった今後の日程は、提供された情報には含まれていません。各空港と航空会社、欧州委員会の追加発表を確認することが、今後の状況を把握する確実な方法となります。