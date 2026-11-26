トヨタのフラッグシップSUV『ランドクルーザー300』の次期型が、2029～2030年ごろに登場する可能性が浮上した。スクープ班が入手した情報によると、伝統のラダーフレームを継承し、ハイブリッドのシステム最高出力は500ps級に達する可能性がある。

トヨタは2023年のジャパンモビリティショーで、3列7人乗りのバッテリー電気 自動車 （BEV）コンセプト『ランドクルーザーSe』を公開した。 全長5150mm、全幅1990mm、全高1705mm、ホイールベース3050mmで、車体にはモノコック構造を採用する。

トヨタはコンセプトカーで、BEVならではの静粛性や舗装路での快適性、モノコック構造によるハンドリング性能を訴求していた。 ◆エントリー仕様は700万円台か、GR SPORTは1200万円級も 現行型は全長4950～4985mm、全幅1980～1990mm、ホイールベース2850mm。 次期型では室内空間や快適性の向上が求められるが、悪路での取り回しや、車体が路面に接触せずに障害物を越えられる角度を考慮し、大幅な大型化を避けるかもしれない。

Advertisement

価格は、電動化技術の高度化や安全装備の充実、原材料費の上昇などを背景に、現行型を上回るとみられる。 現行型の価格や装備を踏まえたスクープ班の予想では、エントリー仕様でも700万円台に達する。 上級グレードの「ZX」は900万円台後半、ハイブリッドの「ZX」は1050万～1100万円程度、「GR SPORT」は1150万～1200万円程度を見込む。