次期カローラクロスが大型化 コンセプトカー志向の新デザインとハイブリッド駆動を徹底予測

トヨタのカローラクロスが次世代モデルでサイズ拡大とデザイン刷新を実施。2025年カローラ・コンセプトの要素を取り入れた外観と、1.5Lエンジン搭載のハイブリッド・PHEV設定が注目される。

カローラクロス は、世界的に SUV への関心が高まる中で、 トヨタ が『カローラ』ブランド初の SUV として2020年にデビューし、2021年に日本市場へ投入された。 C‑HRとベストセラー SUV であるRAV4の間に位置するコンパクト SUV として、独自の市場ポジションを築いてきた。

本稿では、次期カローラクロスのデザイン・装備・駆動系に関する最新予測を、2025年10月に公表された『カローラ・コンセプト』の情報をもとに詳細に解説する。 まず、全体的なシルエットは現行モデルと比べてボディサイズが大幅に拡大し、RAV4に近いプロポーションになると見られている。 これにより、従来の「コンパクトSUV」から「ミッドサイズSUV」への移行が予想され、SUV全体の大型化トレンドに自然に溶け込む形になる。

デザイン面では、コンセプトカーで示された未来的なデザイン言語がフルカラーのCGで再現され、ヘッドライトは鋭角的な光帯を持つLFAスタイルを踏襲し、フロントグリルはメッシュパネルと大型アンダーグリルを組み合わせた力強い構造に変更された。 サイドプロファイルではCピラーから伸びる二本のキャラクターラインが車体に動的なリズムを与え、リアはスリムなLEDテールライトと平坦化されたテールゲートを採用して、全体的に「ベビーRAV4」と呼べる洗練された印象を与える





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カローラクロス SUV ハイブリッド デザイン トヨタ

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