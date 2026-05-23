次元海峡攻略画像で，ゲームにおけるザイアの配置場所と潜伏場所などが表示されている。画像の場所にはザイアの必要数，配置場所に赤い渦のようなアイコンがあり，その上には特定のレベルで強化される zinkidの数などが表示されている。ゲーム内のザイアとの戦闘が発生する条件もあるようで，ヘビーギアの行動量以上の消費が条件のように見えます。色の区別がされている場所には確実にダメージを与える可能性があり，ままならないことがあるため，行動を判断する際の基本ルール。また，ゲーム環境が一定時間で変化し，変遷した状況で探索したとしても，帰還した場合でも一定の資源を獲得できるため，攻略に立ち止まってしまった場合も，探索を途中で切り上げるといった判断も必要ということです。ゲーム内の探索は，世界設定や設定したルートでの探索では駄目となってしまうかもしれません。

次元海峡攻略画像 中。 左上の0/6と書かれた場所が，このステージで必要とするザイアの数。 右に見える赤い渦のようなアイコンが ザイアの配置場所 だ。 目標点をたどり着くかにヘビーギアが行動値を一定数消費すると，ザイアとの戦闘が発生する。

行動値の消費によって登場するザイアは，倒してもステージのクリア条件達成数にカウントされないので，極力避けたいところ。 基本的にはヘビーギアを動かして，ザイアを討伐する作業を繰り返していけばいいのだが，もちろん簡単にはいかない。 ザイアは一定のターンが経過するとどんどん強化され，討伐が難しくなる。 画面上部のバーに表示されている印が右へ到達すると，敵が強化される。

Tide4と表示されているのが，敵の強化レベルだ。 攻略したいが，画面に表示されているオレンジ色のマスや赤くヒビが入っているマスに突入するとヘビーギアがダメージを受けてしまうので，焦りは禁物。 海峡の状況も一定時間経過すると変わるため，安全だと思っていたルートが突如として危険地帯になり，手詰まりになることもある。 攻略の途中で帰還した場合でもある程度の資源は獲得できるので，難しいと感じた場合，探索を途中で切り上げるといった判断も必要だ。

冒頭でも少し触れたが，本作の面白い部分は，とにかくマップの探索に重きを置いたゲーム性にある。 戦闘は完全にオートで進むため，プレイヤーは「最適な攻略ルートを見つける」という部分に思考のリソースを注ぎ込める





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