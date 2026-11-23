ドジャースからFAとなり今オフ市場の目玉として去就が注目されていた先発左腕タリク・スクバル投手（30）が、メッツと9年総額4億5000万ドル（約720億円）で… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ドジャースからFAとなり今オフ市場の目玉として去就が注目されていた先発左腕タリク・ スクバル 投手（30）が、 メッツ と9年総額4億5000万ドル（約720億円）で契約合意したと、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者ら複数の米メディアが22日（日本時間23日）、伝えた。

シーズン終了後は親しい同僚の先発左腕ブレーク・スネル投手から残留を強く望まれたことなどもありドジャースとの再契約が有力とみられていたが、最高額の契約を提示した球団への移籍となった。 今オフ、FAの目玉とされていたスクバルのメッツ移籍が決まったことで、米23日（日本時間24日）以降、市場が一気に活発化する見込みとなった。 投手市場に直結するのは当然だが、今回の場合、12月1日に労使協定が失効し、ロックアウト突入が確実視されており、野手を含めた市場全体が加速することは間違いない。

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とりわけ、同日が交渉期限となる「ポスティング組」は、最終局面を迎える。 米国内では、次に決まるのは阪神佐藤輝明、続いてカブスからFAとなった鈴木誠也と推測されるなど、「ドミノ倒し」のように一報が飛び交う可能性は高い。 先発投手市場では、ペラルタ（レイズFA）、キング（パドレスFA）らが動けば、西武平良海馬、日本ハム伊藤大海、さらに今永昇太（カブスFA）らへ正式オファーが提示されるものと見られている。 現時点では、米国が祝日となる26日の「サンクスギビング（感謝祭）」前後がピークと予想されており、身体検査なども必要となるため、今週末が契約ラッシュとなりそうだ。

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その一方で、労使交渉の妥結時期が見込めないこともあり、実績のある控えクラスのFA選手には、NPBを含め、国外でのプレーを視野に入れている選手も少なくない。 すべての接触が禁止されるロックアウトまでの交渉結果は、米国だけでなく、日本球界にも大きな影響を及ぼすだけに、最後まで緊迫した折衝が続きそうだ。 【MLB担当＝四竈衛】